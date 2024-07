Gordura localizada pode ser eliminada sem cirurgia, diz especialista

Tratamento com Endolaser poder ser o aliado ideal para quem quer se livrar da gordura localizada de forma imediata e sem procedimento cirúrgico

No abdômen, nos braços, nas coxas, nos flancos ou nas costas, as gorduras localizadas estão ali, persistentes, em diferentes áreas do corpo. As causas são inúmeras, mas, segundo especialistas, podem estar relacionadas à predisposição genética e por fatores hormonais. Para eliminar as temidas dobrinhas, além de exercícios físicos e dieta, é possível recorrer a estratégia e obter progressos significativos.

Uma das possibilidades de eliminar as indesejadas gordurinhas é através de tratamentos estéticos. A técnica mais utilizada ultimamente é o tratamento com Endolaser, que é realizado através de pequenas incisões na pele, o que reduz o tempo de recuperação e os riscos de complicações à saúde. O método não é cirúrgico e permite um resultado eficaz, se feito com indicação e cuidado.

Há 12 anos atuando no mercado sergipano, Viviane Lins, especialista e CEO da empresa Emagrecentro, explica que o tratamento com Endolaser é uma técnica avançada, ideal para quem quer se livrar da gordura localizada de forma imediata. “Essa tecnologia oferece uma série de benefícios para os pacientes que desejam melhorar a aparência. Ao contrário de outros tratamentos estéticos mais invasivos, o Endolaser é seguro e não cirúrgico”, garante.

A especialista explica ainda, que as células de gordura possuem dois tipos principais de receptores hormonais, sendo eles, alfa e beta. Os receptores beta facilitam a queima de gordura, enquanto os receptores alfa a inibem. “Isso significa que áreas de concentração de receptores alfa, como coxas e quadris nas mulheres, tendem a ser mais resistentes à perda de gordura. Após o procedimento de Endolaser, os pacientes geralmente experimentam um tempo de recuperação mais curto em comparação com outros tratamentos estéticos mais invasivos. Isso significa que é possível retomar as atividades diárias mais rapidamente, sem interrupções prolongadas na rotina”, diz Viviane.

Para além da gordura localizada

O laser utilizado no Endolaser estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para a saúde da pele. O colágeno ajuda a manter a pele firme, elástica e jovem, melhorando a aparência de rugas, flacidez e outros sinais de envelhecimento. “Além da gordura localizada, ele pode ser utilizado para tratar uma variedade de condições estéticas, como rugas, flacidez da pele, cicatrizes de acne e manchas”, pontua a CEO da Emagrecentro Aracaju.

Fonte e foto assessoria