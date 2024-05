Governador destaca realização do JEBs 2024 na capital sergipana

Evento esportivo segue até este sábado, 25, e reúne atletas de todo o país

A capital sergipana desde o último sábado, 18, está sediando a maior competição de desporto escolar do país, os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). O evento, que conta com diversas modalidades esportivas, segue até este sábado, 25, com o apoio do Governo do Estado. O Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, nesta terça-feira, 21, foi palco de encontro de todas as federações envolvidas, durante a abertura oficial do evento.

Em continuidade à política de valorização e fomento ao esporte, o governador Fábio Mitidieri comemorou o fato de o estado receber mais um evento esportivo com proporções nacionais. “Recebemos atletas de todas as partes do Brasil. Guardem no coração de vocês essa oportunidade. Que Sergipe seja marcante na vida de vocês. O esporte ensina valores como disciplina, saúde, honra, compromisso e lealdade; valores que o esporte traz dentro de si e que a gente carrega por toda uma vida”, ressaltou.

Na ocasião, o governador foi homenageado com a Comenda Cruz Mitidieri, criada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) para homenagear pessoas que trabalham para o incentivo e desenvolvimento do desporto escolar. O governador, que recebeu a homenagem das mãos dos atletas participantes, foi o primeiro a ser agraciado pela honraria.

Acompanhando de perto a realização do evento, a secretária de Estado do Esporte e do Lazer, Mariana Dantas destacou que os JEBs têm promovido grandes disputas. “Mas muito mais do que isso, a gente tem presenciado a integração de todos vocês, atletas, que é a razão de estarmos aqui hoje. Tudo isso que vocês veem, todas as estruturas, autoridades aqui presentes, todos os investimentos, os esforços que estamos fazendo, é para vocês e por vocês, para que vocês tenham certeza de que vocês são vistos, lembrados e que apresentam hoje o nosso futuro. Vocês são presente e são futuro, e tenho certeza também de que nos ensinam muito”, afirmou.

JEBs

Organizado pela CBDE, os JEBs são a maior competição de desporto escolar do país e reuniram milhares de jovens atletas de todo o país na capital aracajuana. O evento esportivo conta com atividades esportivas, culturais, educacionais e de lazer.

Além disso, os JEBs Sub 18 constituem as seletivas para participação da delegação brasileira na ISF Gymnasiade 2024, que será realizada no Bahrain (região do Golfo Pérsico, na Ásia), em outubro de 2024. Os JEBs Sub 18 serão realizados nas modalidades wrestling, atletismo, karatê, tênis de mesa e xadrez.

Foto: André Moreira