Governador entrega quadra e climatização de escola em São Cristóvão

O Governo de Sergipe entregou nesta terça-feira, 25, a 66ª obra da Educação realizada entre os anos de 2023 e 2025: a quadra de esportes do Colégio Estadual Profa. Glorita Portugal, no Rosa Elze, em São Cristóvão. Por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), a comunidade escolar local também foi beneficiada com a climatização da unidade.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri disse que, ao todo, foram investidos R$ 1.583.300,03 nas melhorias. “É muito bom ver a alegria dos jovens com a quadra, os vestiários e a escola toda climatizada. Já são 183 escolas climatizadas em todo o estado”, informou Fábio.

O chefe do Executivo estadual acrescentou que novos investimentos serão feitos para contribuir com o melhor ensino-aprendizagem na unidade, que atende 922 alunos do Ensino Fundamental nos anos finais (7º aos 9º anos) e Ensino Médio Regular, além de turmas do Programa Sergipe na Idade Certa (ProSIC). “Como aqui nessa escola há área, faremos uma segunda etapa de reformas. Ela passará futuramente por uma ampliação, receberá um auditório e ampliaremos a cozinha, refeitório e salas, assim como investir no laboratório de química”, afirmou.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, pontuou que esta é a quarta obra entregue pelo Governo de Sergipe à comunidade escolar de São Cristóvão. “Já entregamos quadras nos colégios Gaspar Lourenço e Armindo Guaraná, Clarice da Silva e agora aqui no Glorita Portugal. E como aqui a unidade fica no centro do Rosa Elze, a quadra poliesportiva serve à escola e também a atividades culturais, a comunidade participa. A integração comunidade-escola é uma realidade aqui em São Cristóvão, no Rosa Elza”, destacou.

Segundo a diretora do Glorita Portugal, Cláudia Rejane da Silva Aragão, as melhorias no colégio, que tem 40 anos de história, impactam tanto na aprendizagem dos alunos quanto no trabalho realizado pelos profissionais da Educação. “É importante para o aluno ter uma escola mais adequada, climatizada, com quadra de esporte para interação e socialização. E a escola climatizada é mais agradável também para os docentes e servidores, já que alguns ficam o dia todo aqui”, evidenciou.

Quadra

Com um investimento de R$ 1.322.857,85, a nova quadra poliesportiva da unidade escolar proporciona maior qualidade e conforto à prática esportiva dos estudantes, além de ser um espaço de uso coletivo da comunidade.

Para o aluno Bruno Silva, as entregas marcam a história da instituição. “Temos ótimos professores, servidores e gestores. Essa escola não é só um edifício público, é uma segunda casa para nós. E agora, com a climatização e a reforma da quadra, teremos muitas melhoras nos resultados, tanto para os alunos quanto para os professores darem suas aulas. A quadra é muito importante para a saúde dos alunos e acredito que todos aqui estão muito gratos por esses benefícios”, argumentou.

Dentre as principais intervenções na quadra estão a recuperação da estrutura metálica com substituição de arcos metálicos; substituição das telhas existentes por telhas de alumínio; ampliação da arquibancada; cobertura da arquibancada com estrutura metálica e telha galvalume; recuperação do alambrado; recuperação da pavimentação; substituição dos equipamentos esportivos; e recuperação dos vestiários masculino e feminino para pessoas com deficiência (PcD).

A quadra recebeu mobiliário esportivos e demarcação para receber eventos multiesportivos e culturais, com adequação das instalações para pessoas portadoras de deficiência, além de arquibancadas e vestiários das áreas de vivências.

O espaço também conta com nova área de vivência; e foi substituída toda a instalação elétrica, incluindo aumento de carga, instalações de novos refletores para quadra e luminárias para arquibancadas, vestiários e área de vivência. Foram ainda substituídas as instalações hidrossanitárias dos vestiários e área de vivência; realizada a execução dos revestimentos cerâmicos em todos os ambientes; substituídos os pisos cerâmicos existentes nos sanitários masculinos e feminino; instaladas novas louças (incluindo vasos sanitários, lavatórios, cubas com bancada e pias com bancadas); e realizados servicos de acessibilidade em toda a área da quadra e vestiários; além da pintura geral do ambiente.

Equipamentos e climatização

A escola passou por total intervenção em sua estrutura e ganhou novos mobiliários, equipamentos nos laboratórios de informática, de ciências e sala de vídeo.

Também passou por total reestruturação em seu sistema elétrico para receber a climatização, inclusive com aumento de carga elétrica. Foram instalados 40 novos aparelhos de ar-condicionado, com investimento de R$ 260.442,18

A estudante Nicolle Nascimento disse que as melhorias na escola estimulam os estudantes a frequentarem as aulas regularmente. “Agora vai ficar muito bom, porque no calor a gente não se concentra muito. Mas com ar-condicionado teremos mais conforto. Gosto de jogar queimado e a quadra também ficou muito bonita”, afirmou a aluna do 9º ano.

Foto: Reinaldo Moura