O governador Fábio Mitidieri deu mais um passo para o fortalecimento do Samu 192 Sergipe, ao entregar 26 novas ambulâncias para renovação da frota nesta sexta-feira, 14. O ato de entrega ocorre na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

Com esta iniciativa, a gestão Mitidieri soma um total de 75 novas ambulâncias entregues desde 2023, e renova 100% da frota do Samu no estado.