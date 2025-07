Fábio Mitidieri entrega a reforma e ampliação de Centro de Excelência

O governador Fábio Mitidieri entrega a reforma e ampliação do Centro de Excelência José Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. A unidade agora oferece estrutura moderna, acessível e 100% climatizada para os 278 alunos do Ensino Fundamental e Médio (inclusive com curso técnico)!

Investimento de R$ 3,3 milhões

13 salas climatizadas com 45 ar-condicionados

Obras de acessibilidade, laboratórios, auditório, quadra e muito mais!

Esta é a 73ª obra da Educação entregue entre 2023 e 2025!

E tem mais! No mesmo local, será realizada a entrega dos kits de viagem aos 50 estudantes intercambistas da 2ª edição do Sergipe no Mundo.

Eles embarcam no dia 26 para destinos como Irlanda, Inglaterra, Espanha, França, Canadá, EUA e Austrália!

Um investimento de R$ 5,8 milhões que amplia horizontes e transforma vidas!