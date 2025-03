Governador Fábio Mitidieri entrega reforma do Centro de Excelência, em Lagarto

O governador Fábio Mitidieri está em Lagarto onde realiza entrega da reforma, ampliação e construção da quadra de esportes do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professor José Cláudio Monteiro, no povoado Jenipapo, zona rural do município.

O Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro recebeu um investimento total de R$ 3.798.247,05, e passou por uma completa reestruturação com novos equipamentos pedagógicos e de lazer.

Esta será a 65ª obra inaugurada pela Educação em 27 meses de gestão, com média de uma entrega a cada 12 dias entre escolas reformadas e climatizadas, além de quadras poliesportivas, com um investimento total de R$ 148.992.790,10.