Governador Mitidieri chega a 80 obras entregues para a educação em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri cumpre, nesta sexta-feira (03), mais uma agenda de entregas no interior de Sergipe.

Em Itabaiana, o governador entrega quadra de esportes com vestiários e climatização do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite. O investimento ultrapassa R$ 2,3 milhões.

Já em Lagarto, será inaugurada a sede da Diretoria Regional de Educação (DRE 2), que passa a atender 40 escolas da região. Também será inaugurada a quadra de esportes com vestiários e a climatização do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, investimento superior a R$ 1,8 milhão.

Com essa inauguração, Mitidieri chega à marca de 80 obras de educação entregues.

