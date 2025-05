Governador vistoria estrutura da Vila do Forró e do Arraiá do Povo 2025

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, realizou a primeira vistoria da estrutura do Arraiá do Povo e da Vila do Forró 2025, na Orla da Atalaia, em Aracaju, neste domingo, 18. A inspeção teve como objetivo garantir que tudo esteja pronto para a abertura oficial do evento, marcada para o dia 30 de maio, e assegurar a segurança e acessibilidade para o público.

“Viemos acompanhar o andamento dos trabalhos e, graças a Deus, estamos caminhando muito bem com a estrutura para que no nosso São João a gente possa acolher os turistas e os sergipanos que por aqui vão passar. Nosso São João valoriza a cultura, valoriza a inclusão e desenvolve a economia local”, ressaltou o governador.

Durante a inspeção, Mitidieri esteve acompanhado por representantes de diversos órgãos estaduais, incluindo o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), Secretaria Especial de Cultura (Secult), Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

O chefe do Executivo estadual destacou as novidades desta edição. “Algumas mudanças importantes foram feitas: o palco, que mudou de lado, o número de entradas, que saiu de 50 para 84 entradas, a presença também de intervenções culturais ao lado da Vila, entre outras novidades”, contou.

Além disso, agora, todos os bares e restaurantes do evento serão inclusivos, com a contratação de pessoas com deficiência, ampliando a iniciativa do ‘Bar da Inclusão’, implementada em 2024. O espaço também vai passar a contar com um palco 360° e a inclusão de espaços como teatro, Casa da Sergipanidade, sala multissensorial, fraldário e áreas de acolhimento para catadores e ambulantes.

O Arraiá do Povo 2025 contará com mais de 700 apresentações, sendo mais de 90% de artistas sergipanos, e ocorrerá de 30 de maio a 29 de junho. A Vila do Forró permanecerá aberta até 27 de julho.

Foto: César de Oliveira