Governo acumula mais R$ 110 mi investidos em obras para Educação

Em 20 meses, já foram entregues 51 obras, entre reformas e construção de quadras poliesportivas

Com o investimento de R$ 815.721,67, o governador Fábio Mitidieri entregou nesta quarta-feira, 28, a quadra de esportes da Escola Estadual José de Alencar Cardoso, no bairro Bugio, em Aracaju. A intervenção beneficia os 515 alunos matriculados na unidade, que ainda receberá reforço de carga para a climatização das salas de aula.

Esta é a 51ª obra entregue para a Educação, em um ano e sete meses da atual gestão, que acumula um total de R$ 110.318.028,12 em investimentos na modernização, ampliação e construção de unidades escolares, quadras e ginásios poliesportivos.

A José de Alencar passou por reestruturação para receber quadra poliesportiva coberta, equipada de vestiários com acessibilidade. A estrutura também recebeu instalação de refletores em LED 200w, construção do sistema de águas pluviais e pintura geral.

Enfatizando o compromisso com a Educação, o governador Fábio falou dos investimentos feitos até o momento. “Hoje, fomos a três escolas. Duas no Bugio e uma no Porto Dantas. Na José de Alencar, além da nova quadra, também fizemos uma reforma. Visitamos as obras em andamento da Olímpia Bittencourt, que entregaremos em breve, e, no Porto Dantas, concluímos mais uma climatização. Já são 140 escolas com ar-condicionado no estado. Quero chegar a toda a rede até o final da gestão”, reforçou.

Benefícios e melhorias

Christian Ryan tem 11 anos, está no sexto ano e foi escolhido pela direção da escola para representar os alunos da José de Alencar. “Adorei a reforma e a quadra, porque podemos brincar, jogar basquete, como nós podemos ver pela estrutura. Só temos a agradecer, e estamos ansiosos pelos aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula”, salientou o estudante.

O secretário de Educação, Zezinho Sobral, garantiu que a unidade está inserida no programa de climatização e receberá o reforço de rede para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. “É uma satisfação ver o engajamento dos alunos, o interesse deles pela escola. É esse espírito que queremos proporcionar”, declarou o gestor.

A líder da turma, Júlia Rafaela, está no 8º ano e se surpreendeu com o resultado. “Adorei. Em relação ao que estava antes, deu uma melhorada significativa, tanto para nós alunos, quanto para os funcionários. Essa mudança foi essencial. Muito obrigada”, expressou.

A diretora da José de Alencar, Laydjane Balbino, está há seis meses como gestora e se diz honrada com a intervenção. “É uma obra de suma importância. É uma escola antiga, que já tem 41 anos. As crianças não tinham espaço de lazer, era tudo muito restrito, apenas a sala de aula. Estamos agradecidos”, declarou.

Visita e climatização

Na sequência, o governador visitou a obra de construção da quadra de esportes da Escola Estadual Olímpia Bittencourt e intervenções feitas na escola, no Bugio. O novo equipamento recebeu o investimento de R$ 1.480.229,76.

A unidade passa por reestruturação para receber quadra poliesportiva coberta, composta por vestiários e arquibancada. A quadra também recebeu instalação de refletores em LED 200w, construção do sistema de águas pluviais, construção de vestiários com acessibilidade, além de pintura geral. A previsão de entrega é para os próximos meses.

A 140ª obra do programa de climatização foi também entregue nesta quarta, no Colégio Estadual Profª Maria das Graças Azevedo Melo, bairro Porto d’Antas, além da adequação de ambientes e melhorias da infraestrutura.

Com a instalação de 32 aparelhos de ar-condicionado em todos os ambientes da unidade, o Estado investiu um total de R$ 539.994,11 na climatização e intervenções estruturais da Olímpia Bittencourt.

Foto: Arthur Soares