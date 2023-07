Governo celebra os 54 anos da Arena Batistão enaltecendo a história

O Estádio Estadual Lourival Baptista, mais conhecido como Batistão, completa 54 anos de existência e contribuições para o desenvolvimento do esporte sergipano, neste domingo, 9. Para celebrar a data, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, reuniu atletas, times, federações, cronistas e radialistas para jogos festivos e homenagens às pessoas que também fazem parte dessa história.

Uma partida de futebol feminino entre os times do Estanciano e da EA Sportes abriu as comemorações neste domingo. Em seguida, houve uma partida entre os ex-atletas profissionais da capital e do interior. A festa dos 54 anos do Batistão celebrou as pessoas que jogam ou já jogaram no estádio, atuaram como radialistas ou cronistas, fazendo parte da história que se confunde com a história do futebol profissional sergipano.

O radialista Carlos Magalhães, famoso pelo bordão “Pode me chamar de Magá que eu não me incomodo”, foi o primeiro homenageado do dia por suas contribuições para a história do Batistão e relembrou a fundação do estádio. “Eu vou me lembrar de uma coisa simbólica e rápida. Quando Lourival Batista construiu o Batistão ele se transformou em uma grande referência nacional. Imagine Sergipe, o menor estado do Brasil, tendo um moderno estádio de futebol 54 anos atrás. E quem construiu o estádio para Lourival Batista foi Paulo Barreto de Menezes, que seria depois governador do estado, quando também construiu aqui o ginásio de esportes Constâncio Vieira. Então, o esporte tem uma ligação íntima com a comunidade sergipana”, afirmou em seu discurso de agradecimento.

O secretário interino de Esporte e Lazer, Washington ‘Coração Valente’ enalteceu as contribuições dos atletas, times, federações, cronistas e radialistas. “É um prazer enorme poder comemorar os 54 anos do Batistão. Tem muita história escrita aqui, muitos títulos conquistados, muitas derrotas também fazem parte, mas muitas emoções feitas pelo Batistão, nesse mesmo gramado. A gente fica muito feliz de poder estar aqui comemorando os 54 anos ao lado dos ex-atletas sergipanos que já fizeram muita história aqui nessas quatro linhas e dos times femininos, formado por essas mulheres que estão nos ajudando a fortalecer o futebol entre as mulheres. Além deles, também agradecemos pelo trabalho dos cronistas e radialistas que nos ajudaram a contar essa história”, agradeceu o secretário.

O governador Fábio Mitidieri também reconheceu a contribuição dos ex-atletas sergipanos presentes para o crescimento e desenvolvimento do esporte sergipano. “Eu fico orgulhoso com cada um de vocês. Muito obrigado por toda alegria que vocês trouxeram para o povo sergipano ao longo desses anos. Vocês é que fizeram o futebol sergipano brilhar, cada um de vocês, com a energia de vocês, com o preparo, com a emoção do gol ou da defesa. Eu estive muitas vezes com a minha família aqui no Batistão. Tenho grandes recordações do Batistão, grandes alegrias, algumas tristezas, porque você não ganha sempre, mas sempre puxando o amor pelo futebol, que não seria o mesmo sem vocês. Muito obrigado”, enalteceu o governador.

Foto: Erick O’Hara