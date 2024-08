Governo climatizou 132 unidade escolares em um ano e 7 meses

Em pouco mais de um ano e sete meses de gestão, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), chegou à marca de 132 unidades escolares climatizadas e mais 110 unidades em processo de aumento de carga e adequação do sistema elétrico para receber a climatização. Ao todo, já foram investidos R$ 67.897.332,58 no controle climático de salas de aulas, auditórios, salas de recursos, de professores, salas makes e despensas dos alimentos. A previsão é de que o programa de governo ‘Sinta o clima’ alcance 100% das escolas estaduais climatizadas nesta gestão.

Durante a inauguração da obra de reforma e ampliação do Colégio Estadual Sílvio Romero, em Lagarto, nesta terça-feira, 6, o governador Fábio Mitidieri fez um balanço das obras entregues para a Educação em sua gestão. Ele lembrou que a entrega da 50ª obra de seu governo para a Educação é um marco a ser comemorado, já que na somatória de cerca de 600 dias de governo, a cada 12 dias uma obra é entregue, e a cada seis dias uma unidade escolar é climatizada.

“Temos pressa em dar mais conforto e infraestrutura para que nossos jovens possam garantir o melhor para o futuro. Temos esse compromisso. A gente vem recebendo essa demanda cada vez mais dos alunos. Não é somente dar conforto, mas também ofertar a eles e aos professores uma condição melhor de concentração. Climatizar também é ofertar melhor condição de aprendizado”, afirmou. No Colégio Estadual Sílvio Romero, foram investidos R$ 460.927,99 na climatização da unidade escolar; toda a parte elétrica foi restaurada, além do aumento de carga.

O aluno Vitor Manoel, da 1ª série do Ensino Médio do Silvio Romero, mostrou-se contente com a reforma e ampliação do colégio. Para ele, o que chamou a atenção foram a climatização de todas as salas e a construção da quadra poliesportiva. “Agora temos uma quadra coberta e as salas como a gente queria”, avaliou.

As alunas Grazielle Almeida, Lunna Alcântara e Fernanda Kelly, todas estudantes monitoras do Silvio Romero, participaram da inauguração da reforma da escola e demonstraram satisfação. Para Grazielle Almeida, as salas chamaram atenção pela climatização e qualidade dos equipamentos, além dos laboratórios de ciências e informática. “Permitirão que nós, alunos, tenhamos mais qualidade nas aulas e que façamos experimentos mais seguros e com qualidade e um ambiente completamente climatizado”, conta Grazielle.

Aprendizagem

A climatização dos espaços escolares é uma estratégia de governo que vai além de tornar os espaços mais agradáveis, mas também para tornar os ambientes favoráveis ao ensino-aprendizagem, melhorando a concentração dos alunos, permitindo que eles fiquem mais tempo em sala de aula e promovendo um ambiente de trabalho mais favorável ao ensino para professores e servidores.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, avalia que a política de climatização de governo deve universalizar o controle climático na rede pública estadual de ensino. “O investimento em educação não se resume a obras, mas precisamos comemorar porque com os mesmos percentuais de 25% conseguimos entregar 50 obras e 132 escolas climatizadas. Numa região quente, como a nossa, climatização é investimento na melhoria da educação”, afirmou o gestor.