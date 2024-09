Governo comemora sucesso da primeira turma de intercambistas

Os 30 estudantes da rede de ensino estadual que formaram a primeira turma de intercambistas do programa Sergipe no Mundo foram recepcionados pelo governador Fábio Mitidieri e pelo vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, nesta quarta-feira, 25. Na ocasião, os gestores, alunos e professores envolvidos no projeto debateram os primeiros resultados do intercâmbio estudantil.

Na visão do governador, o programa gerou bons frutos. “Estou muito feliz com o sucesso de um sonho nosso. Acompanhei tudo daqui, por meio das redes sociais, e me senti perto de vocês. A nossa conversa hoje foi para eu saber da primeira turma o que acertamos no programa e o que podemos melhorar ainda mais para os próximos grupos”, pontuou Fábio Mitidieri, ao se comprometer com a aprimoração da ação a partir da avaliação do primeiro grupo de estudantes contemplados.

Dentre as medidas já planejadas, o chefe do Executivo estadual revelou que os alunos participantes do programa de intercâmbio terão suporte do recém-inaugurado Centro de Línguas do Estado. “Todos vocês que participaram do intercâmbio terão vaga garantida no nosso Centro de Línguas. O intercâmbio só foi o começo de uma grande jornada”, acrescentou.

O secretário da Educação, Zezinho Sobral, acompanhou todo o processo de criação, desenvolvimento e culminância do programa e, nesta quarta-feira, compartilhou sua satisfação em ouvir os relatos dos primeiros estudantes beneficiados pela ação. “Estamos muito felizes em vê-los hoje com tanto conhecimento e histórias para contar. Vocês representaram muito bem o nosso estado”, disse.

A diretora do Departamento de Apoio ao Serviço Educacional (Dase) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Eliane Passos, chamou a atenção para o sucesso da estreia do programa. “Foi muito bom poder acompanhar tudo desde o começo e ver o brilho dos olhos desses alunos. Foi uma experiência única para todos nós e tudo registrado no Diário de Bordo de cada um que viajou”, destacou.

Experiência

A intercambista Nathália Borges, que viajou até a Irlanda, contou que aproveitou cada momento de aprendizagem do idioma e da cultura local. “Antes de tudo, quero agradecer pela oportunidade. Foi uma honra inaugurar o ‘Sergipe no Mundo’ e atestar que tudo que foi prometido no programa foi cumprido. Voltamos encantados com tudo que vivemos esses dias”, resumiu.

Já o estudante Tiago Santos Pinheiro, que representou o grupo que foi para a Espanha, indicou que a experiência mudou a sua visão de mundo. Pela primeira vez em uma viagem internacional, o aluno descreveu momentos de imersão no idioma espanhol e a troca de experiências com pessoas de vários países do mundo.

Cheio de informações em seu ‘Diário de Bordo’, Tiago relatou sua experiência como intercambista de primeira viagem. “A equipe do Governo de Sergipe cuidou da gente desde a nossa saída do Brasil até a volta, nos mínimos detalhes. Nós aproveitamos tudo ao máximo. Muito obrigado”, ressaltou.

Em nome do grupo que foi à Inglaterra, a aluna Juhlia Aragão descreveu que a viagem foi uma oportunidade única para explorar outro país e uma cultura completamente diferente da dela. “Foi muito legal aprimorar o que eu já conhecia e aprender coisas novas”, disse.

Além de promover o aprimoramento do idioma escolhido para estudar, o programa Sergipe no Mundo proporciona experiências de vida particulares e únicas, como aponta a aluna Brendha de Jesus. “Eu sou de Poço Verde, e o que vivemos na Espanha nunca pensei que fosse realizar um dia. A gente conta o que aconteceu, mas não o que a gente sentiu, porque realmente só a gente sente”, finalizou.

Sergipe no Mundo

O Governo do Estado investiu, ao todo, R$ 4.335.000,00 nessa política pública, que beneficiou 50 alunos contemplados com bolsas de estudos, por meio de sorteio público. Os intercambistas tiveram uma extensa agenda de estudos em escolas nos países de destino, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde se hospedaram.

A primeira turma embarcou em agosto, e a próxima turma, com 19 estudantes, deve embarca no dia 15 de novembro para os Estados Unidos (Boston) e para o Canadá (Vancouver).

O ‘Sergipe no Mundo’ visa proporcionar aos estudantes de 14 a 17 anos a experiência de estudar em outro país, e incentivar o aprendizado de um segundo idioma – como inglês, espanhol e francês -, além de conhecer novos costumes e pessoas, sendo uma oportunidade para vivenciar experiências de imersão, socialização de cultura e cidadania global. O programa também busca promover interesse no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação do Brasil com países parceiros.

Foto: Arthur Soares