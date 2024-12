Governo de SE avança na internacionalização da educação pública

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, materializou mais um compromisso do Plano de Governo ao lançar o Centro Estadual de Idiomas (CEI), ao ampliar parcerias com instituições de línguas e pôr em prática o programa de intercâmbio estudantil ‘Sergipe no Mundo’. A intenção é assegurar que estudantes da rede pública estadual de ensino tenham a oportunidade de ingressar no estudo de uma língua estrangeira e concluir os estudos com um intercâmbio. A internacionalização também amplia a formação continuada de professores e incentiva a participação em programas de aperfeiçoamento de línguas.

O primeiro passo foi a criação do Centro Estadual de Idiomas, publicada no Diário Oficial do Estado em agosto e que, com a aprovação da lei que o regimenta, já inicie o ano de 2025 com a oferta de até duas mil vagas para cursos de línguas em todas as diretorias regionais de educação.

Serão ofertados cursos de inglês, espanhol, francês e Língua Brasileira de Sinais (Libras), nas modalidades presencial e remota, distribuídos por meio das escolas que já são polos do programa Pré-Universitário. Ou seja, nas seguintes escolas: DRE 1, Estância, Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos Jorge Amado; DRE 2, Lagarto, Centro de Excelência Abelardo Romero Dantas; DRE 3, Itabaiana, Centro de Excelência Murilo Braga; DRE 4, Japaratuba, Centro de Excelência José de Matos Teles; DRE 5, Nossa Senhora das Dores, Centro de Excelência General Calazans; DRE 6, Propriá, Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa; DRE 7, Porto da Folha, Centro de Excelência Lourival Baptista; DRE 8, Nossa Senhora do Socorro, Centro de Excelência Neuzice Barreto; e DRE 9, Nossa Senhora da Glória, Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa

Uma parceria com a Aliança Francesa, em Aracaju, que sedia o CEI, também amplia de 20 para 100 bolsas, na disponibilidade para o curso de Francês, destinado a estudantes matriculados, professores e servidores da rede pública estadual de ensino.

De acordo com o coordenador do CEI, professor Waldinei Santos Silva, as inscrições para os cursos de idiomas serão realizadas por meio de um Processo Seletivo Simplificado no período concomitante à matrícula da rede pública. Ele ressaltou que a Lei Estadual que versa sobre o regimento do centro será encaminhada para a Assembleia Legislativa, a fim de que se possa iniciar a oferta dos cursos para alunos e professores.

Marco na educação

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o Centro Estadual de Idiomas representa um marco na educação de Sergipe, ampliando as oportunidades de aprendizado para os alunos e professores. “É um bom começo para a nova política de internacionalização da Seduc e difusão do ensino de uma segunda língua entre estudantes e professores”, destacou.

O CEI funcionará concomitantemente ao programa Sergipe no Mundo, criado como parte do projeto de internacionalização da rede pública estadual de ensino, que visa a proporcionar aos estudantes da rede pública estadual de ensino uma experiência de intercâmbio cultural e acadêmico em cinco países. Em 2025, a experiência também será ampliada para professores.

“Precisávamos abrir vagas para o conhecimento de línguas e que esses alunos culminem os estudos no intercâmbio. Precisamos ampliar a oportunidade de estudos para quem não tem, por meio de bolsas de estudos. E que quando cheguem do intercâmbio continuem os estudos de aprofundamento”, afirmou Eliane Passos.

A servidora pública Joecléa Silva considera louvável a iniciativa do Governo do Estado ao criar o Centro de Idiomas. “Esta ação, aliada ao programa de intercâmbio cultural, mostra o quanto o atual governo se preocupa e investe na educação, proporcionando experiências e oportunidades de grande valia para a comunidade estudantil e também para os profissionais do ensino da rede estadual, já que em sua maioria não teria condições de arcar com os custos”, afirma.

Troca de saberes

Mais professores da rede pública estadual de ensino também terão a oportunidade de participar de programas de intercâmbio e aperfeiçoamento de uma língua estrangeira. Professor da Escola Estadual Tobias Barreto, Roberto Bispo, em sua trajetória de vida, passou por um estado de vulnerabilidade social até chegar à Universidade de Delaware, na cidade de Newark, nos Estados Unidos por meio dos estudos de uma língua estrangeira. Atualmente lançou seu segundo livro e disse o quanto é importante a participação de alunos e professores na política de internacionalização. “É muito importante o Estado abrir as portas para que alunos possam ter essa oportunidade, que muitos nunca teriam”, contou no seminário Internacionalize-SE.

No mesmo seminário realizado pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura como forma de apresentar os programas e projetos de internacionalização e incentivar que mais professores se apropriem da política de internacionalização da rede pública estadual de ensino, os professores Ruam Potter (Fulbright DAI 2023), Cecília Neri (MIC – 2023), Richardson Moura (PDPI – 2024), Erbson Rodrigues (Universidade de Santiago de Compostela), e os alunos Natália Borges (Irlanda), Jhulia França (Inglaterra) e Tiago Santos (Espanha) contaram suas experiências ao participarem de programas de governo.

O professor de Língua Inglesa do Colégio Estadual General Calazans, situado em Nossa Senhora das Dores, Ruam Potter, lembrou da experiência em ter estudado na Universidade da Pensilvânia por meio do Programa Fulbright DAI. “A gente acaba sendo inspiração para outros alunos e professores, e de várias maneiras podemos fazer a diferença na rede pública. Existe um fator específico que me admira muito: o aluno que participa de um intercâmbio termina sendo um parâmetro para outros, no sentido de que eles também podem chegar lá”, explica.

A professora Cecília Neri, do Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju, que participou do Programa de Pós-Graduação Internacional de Mentoria e Liderança na Mary Immaculate College (MIC), Irlanda, parafraseou José Saramago ao dizer que “é preciso sair da ilha para conhecer a ilha”; sair da zona de conforto e observar o que está sendo feito no Estado e trazer inspirações de atividades internacionais

Sergipe no Mundo

O segundo grupo de intercambistas que compõem a primeira turma do programa Sergipe no Mundo chegará a Aracaju neste domingo, 15, após passarem 30 dias em Boston, nos Estados Unidos da América, e em Vancouver, no Canadá. Ao todo, foram 49 estudantes do ensino médio que tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de um intercâmbio e aperfeiçoar a língua estrangeira em cinco países.

O objetivo foi oportunizar, valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover atratividade no ambiente escolar como incentivo ao estudo de uma segunda língua. O primeiro grupo do Sergipe no Mundo embarcou em 17 de agosto para intercâmbio com duração de 30 dias para três países: Irlanda (Waterford); Reino Unido/Inglaterra (Brighton) e para Espanha (Sevilha).

O aluno que se submeteu ao processo seletivo do programa teria que estar matriculado em uma escola da rede pública de ensino de Sergipe, ter entre 14 e 17 anos de idade, média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares, ter frequência mínima de 75% e autorização expressa dos responsáveis legais.

A intercambista Ana Luiza, estudante do Colégio Estadual Tobias Barreto, está em Vancouver, no Canadá, por meio do Sergipe no Mundo e destaca a importância do intercâmbio proporcionado pela rede pública estadual. “Estou aperfeiçoando o inglês e sei que é importante para o mercado de trabalho, que, por vezes, não se consegue o acesso somente com o conhecimento de uma língua. No mundo globalizado em que estamos vivendo, às vezes, as oportunidades chegam para várias pessoas e quem tem o domínio facilita bastante. E, para além do mercado de trabalho, ensina para a vida, ao ter o contato e ver o mundo de uma forma diferente. Ajuda a repensar o projeto de vida e muitos não teriam esse acesso por meio dos pais”, disse.

O estudante intercambista selecionado recebe um auxílio financeiro antes no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. O intercambista também recebeu um kit viagem, composto de uma mala de 23kg; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire; porta-documentos; camiseta; squeeze; e bandeira de Sergipe. O Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00.