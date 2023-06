Governo de Sergipe encerra a 39ª edição dos Jogos da Primavera

Muita emoção e comemoração marcaram a final da 39ª edição dos Jogos da Primavera, neste sábado (17), no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. A maior competição de desporto escolar do estado foi organizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), e reuniu mais de dez mil estudantes-atletas, de 472 escolas públicas e particulares, dos 75 municípios sergipanos.

No encerramento dos Jogos da Primavera, aconteceram as partidas finais das modalidades coletivas e a premiação geral dos atletas e das dez escolas campeãs. No handebol feminino, categoria B, as atletas do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, da cidade de Itabaianinha, foram as campeãs; as atletas da Escola Estadual Francisco Rosa, de Aracaju, ficaram em segundo lugar.

Na partida final do futsal masculino, categoria B, os atletas da Escola Estadual Arthur Fortes, da cidade de Carira, ficaram com a medalha de ouro; o Colégio Nota Dez, do município de Malhador, ficou com a medalha de prata. No voleibol feminino, categoria B, as meninas do Colégio Salesiano enfrentaram as meninas do Colégio Arqui e saíram vitoriosas.

A atleta Milena dos Santos, do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, comemorou a vitória em grupo. “Eu saí de casa dizendo para minha mãe que a gente ia chegar na final e agora eu vou levar essa medalha para casa. É muito boa a sensação de ser campeã”, afirma.

Esses times campeões da categoria B do handebol, futsal e voleibol, além dos campeões das outras 23 modalidades esportivas incluídas nos Jogos da Primavera, serão os representantes de Sergipe nas competições escolares nacionais, como os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e os Jogos da Juventude.

Sucesso

O governador Fábio Mitidieri participou da cerimônia e comemorou o sucesso dos Jogos da Primavera. “Estão de parabéns todos os atletas, todos as escolas, a secretária Mariana, o secretário Zezinho, o Governo do Estado, todos que se esforçaram muito para colocar os Jogos da Primavera de volta à sua grandiosidade, que fizeram com que a 39ª edição resgatasse aqueles grandes eventos educacionais do passado. Então fico feliz porque vi hoje um grande dia, a final do futsal, mais uma vez, com um grande público. Então é um dia de festa, de alegria. Que venha a 40ª edição que a gente vai fazer cada vez melhor. Com ainda mais inclusão, os 75 municípios participando, mostrando que nós estamos interiorizando a gestão e o esporte, fazendo com que a gente possa desenvolver, cada vez mais, o futebol, o esporte como um todo, todas as modalidades, fazendo com que os Jogos da Primavera sejam, cada vez mais, inclusivos para os sergipanos”, afirmou.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e Cultura, Zezinho Sobral, destacou a união do Governo de Sergipe para a realização dos Jogos da Primavera. “O Constâncio Vieira está reformado, estamos investindo nas escolas estaduais, que têm mostrado como resultado a grande participação dos nossos estudantes na competição e chegando na final das modalidades. Todo o estado esteve envolvido com os Jogos da Primavera, todos aqueles que vieram participar percebem a importância do esporte como instrumento de formação pessoal, importante para construir um bom cidadão. Por isso, o Governo de Sergipe se empenhou em realizar essa grande edição, que envolveu tantos jovens, de todos os municípios sergipanos e de mais de 400 escolas sergipanas”, disse.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, enalteceu o trabalho desenvolvido e a responsabilidade para a próxima edição. “Estamos muito orgulhosos com o sucesso da 39ª edição, com a participação dos atletas sergipanos, a organização, as competições realizadas e os resultados alcançados. Recebemos a missão de resgatar os tempos áureos dos Jogos da Primavera e conseguimos! Trouxemos modalidades novas – o tiro com arco e o triathlon -, tivemos a adição da categoria infantil, para atletas com idades entre 8 e 12 anos. Agora, que a 39ª edição acabou e foi esse sucesso que todos os sergipanos puderam presenciar, temos um desafio ainda maior para a 40ª edição”, acrescenta.

Escolas campeãs

Na cerimônia de encerramento, também foram anunciadas e premiadas as dez escolas com melhor desempenho nos 39º Jogos da Primavera. São elas: Instituto Dom Fernando Gomes, Colégio Salesiano, Colégio Master, Colégio Arqui, Coesi, Colégio de Ciências Pura e Aplicada (CCPA), Colégio Lavoisier, Colégio Aprendiz, Colégio Estadual Ivo do Prado e o Colégio Magnus.

Foto: Igor Matias