Governo de SE entrega quadra poliesportiva e climatização

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), inaugura na segunda-feira, 21, às 9 horas, a 56ª obra em 21 meses para a educação: a quadra de esportes com vestiários da Escola Estadual 8 de Maio, no bairro Porto Dantas, zona norte de Aracaju. Com muita alegria e o sentimento de pertencimento fortalecido, alunos, pais, professores e equipes da unidade da rede estadual comemoram muitos avanços que vão agregar valor à comunidade escolar.

Com investimento total de R$ 870.154,66, a unidade escolar passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer. A quadra de esportes era uma reivindicação antiga e um elo entre a escola e a comunidade local. O espaço está totalmente estruturado com mureta, alambrados, revestimentos em PVC, piso de alta resistência, demarcações esportivas, além de instalação de equipamentos esportivos (traves de futsal, estrutura para basquete, vôlei e cadeira para árbitro) e construção de vestiários masculino, feminino e pessoas com deficiência.

A escola também passou por melhorias, a exemplo de pintura geral, revisão da parte hidrossanitária e hidráulica, além do sistema elétrico com aumento de carga e adequação para receber a climatização de todos os ambientes. A unidade escolar recebeu 26 aparelhos de ar-condicionado distribuídos em todos os ambientes, fruto de investimentos de R$ 105.820,62.

São 56 obras inauguradas em 21 meses, uma média de uma entrega a cada 12 dias entre escolas reformadas e climatizadas, além de quadras poliesportivas. Desse total, já são 20 escolas totalmente reformadas, ampliadas e climatizadas, e 36 quadras e espaços poliesportivos, que totalizam investimentos de R$ 121.981.832,43.

Além das 56 obras entregues, o Governo de Sergipe faz investimentos na climatização de salas de aula, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis por meio do programa Sinta o Clima. Já são 150 escolas climatizadas em 21 meses de gestão e 93 unidades estão em processo de aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado, investimentos de R$ 76.715.296,41 que impactam positivamente no processo de ensino-aprendizagem.