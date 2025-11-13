Governo do estado de Sergipe fortalece educação na Grande Aracaju

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), tem intensificado as ações voltadas ao fortalecimento do ensino na Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (DRE 8). Responsável por 53 escolas que atendem a oito municípios, essa regional vem recebendo investimentos contínuos em infraestrutura, modernização dos espaços e ampliação de programas educacionais. Com foco em inovação, gestão eficiente e valorização da comunidade escolar, a gestão estadual reafirma o compromisso com uma educação pública mais inclusiva, acolhedora e de qualidade.

Nos últimos 35 meses de gestão, nove obras voltadas à educação foram entregues à comunidade pelo Governo de Sergipe, totalizando um investimento de R$ 16.701.341,38. Nesse período, unidades escolares foram completamente reformadas e ampliadas, enquanto outras receberam quadras poliesportivas revitalizadas e prédios requalificados, garantindo ambientes mais seguros e adequados para o aprendizado. O Governo do Estado ainda prevê novas ações estruturais: duas unidades terão quadras e prédios reformados ainda em novembro, outras duas seguem com obras em andamento, quatro estão em licitação para reforma e ampliação, e uma nova escola com 24 salas será construída no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

Secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral destaca o impacto positivo dos investimentos. “A transformação da infraestrutura das escolas estaduais não é somente estrutural, mas ao longo dos últimos anos, pomos em prática projetos e ações que qualificam o ambiente de trabalho, promove educação com inclusão social, a exemplo do ‘Cuidar-SE’, do ‘Acolher’, do ‘Sinta o Clima’, do ‘Sergipe no Mundo’ e do ‘Barriguinha Cheia’, este último inspirado em ações desenvolvidas na DRE 8”, afirma.

Entre as iniciativas de destaque na Regional de Educação 8 está o programa Barriguinha Cheia, inspirado em uma ação idealizada pelo professor Dilson Gonzaga Sampaio, diretor do Colégio Estadual João Batista Nascimento, em Nossa Senhora do Socorro. O programa garante acolhimento nutricional a cerca de 120 mil estudantes logo na chegada à escola, fortalecendo a segurança alimentar e contribuindo para o bem-estar e o rendimento dos alunos.

“Essa ação começou em 2019, quando observei que muitos alunos chegavam apáticos no período da manhã, alguns até desmaiavam. Com o suporte da DRE 8 e da Seed, transformamos o ‘Barriguinha Cheia’ em uma ação de segurança alimentar para enfrentar a escassez que ainda atinge muitos jovens”, explica o gestor.

Além do ‘Barriguinha Cheia’, a DRE 8 conta com a ação de outros programas da Seed, que fortalecem o cuidado integral com os estudantes e a qualidade do ensino. O ‘Acolher’ promove o bem-estar e a permanência escolar com o apoio de psicólogos e assistentes sociais; o ‘Cuidar-SE’ atua no combate à pobreza menstrual, assegurando dignidade e frequência às aulas; e o ‘Sergipe no Mundo’ ampliou horizontes ao levar 17 alunos da regional para experiências de intercâmbio cultural e acadêmico. Essas iniciativas, somadas à oferta de ensino médio profissionalizante e à constante melhoria da alimentação escolar, reafirmam o compromisso da DRE 8 com uma educação pública mais acolhedora, inclusiva e transformadora.

A diretora da DRE 8, Marleide Cruz, enfatiza que as ações representam um marco para as escolas estaduais da região. “Mais do que intervenções físicas, as políticas públicas implementadas, que vão desde a climatização, reformas e construção de novas quadras até o essencial cuidado com a saúde emocional, estão criando um novo olhar para a aprendizagem. Essa iniciativa conjunta garante não apenas o acesso, mas também a permanência e o sucesso dos alunos, transformando as escolas em ambientes acolhedores, seguros e propícios para a descoberta de talentos”, expressa.

O incentivo à pesquisa e à inovação também é marca da DRE 8. Projetos como ‘Compostagem Inteligente’, ‘Biocerâmica’, ‘Biogás’, ‘Blendas de Esponjas Verdes para Tratamento de Águas Cinzas’, ‘Bolhas Oleosas’ e ‘Bioplásticos Inteligentes’ conquistaram reconhecimento em eventos nacionais e internacionais, com apoio e custeio do Governo do Estado. Essas iniciativas evidenciam o protagonismo científico e a criatividade dos estudantes da rede pública estadual de ensino.

