Governo de Sergipe lança Jogos dos Servidores 2025 com novas modalidades

O Governo de Sergipe promoveu, nesta quinta-feira, 14, o lançamento dos Jogos dos Servidores 2025. Organizada pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e de Esporte e Lazer (Seel), a competição é uma ação estratégica da gestão estadual de reconhecimento e valorização dos servidores públicos e de incentivo à saúde e ao bem-estar para a promoção da qualidade de vida no trabalho. Este ano, os jogos contarão com novas modalidades e reunirão, além dos servidores do Executivo estadual, competidores dos Poderes Judiciário e Legislativo, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Ministério Público de Sergipe.

A apresentação dos detalhes da competição foi realizada no auditório da Sead, em Aracaju, por representantes das Comissões Organizadora, Técnica e de Mobilização e Engajamento, com a presença dos pontos focais de todos os órgãos e entidades participantes. Com 15 modalidades esportivas em disputa, entre individuais e coletivas, os Jogos dos Servidores serão abertos oficialmente em 28 de outubro, no Dia do Servidor Público, e se estenderão até 12 de dezembro, data em que ocorrerá a cerimônia de premiação e encerramento da competição, a qual foi retomada em 2024 após um hiato de 15 anos.

O diretor administrativo da Sead, Marcos Sândalo, que representou a secretária Lucivanda Nunes no lançamento do projeto, ressaltou o objetivo da competiçao. “Estamos realizando hoje uma ação de arranque dos Jogos dos Servidores. A nossa proposta é mobilizar os servidores não apenas durante a competição, mas ao longo dos meses que a antecedem, com a realização de jogos internos pelos órgãos e entidades. Além do cuidado com a saúde do servidor, que é um dos eixos de atuação do governo, essa ação é, sobremaneira, de compartilhamento. Estamos trabalhando para estabelecer um padrão elevado de qualidade dos Jogos, retomados no ano passado pela gestão do governador Fábio Mitidieri”, afirmou.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, os jogos proporcionam uma disputa saudável entre os servidores e promovem os valores esportivos no âmbito da administração estadual. “Ficamos felizes pelas novidades desta edição, o acréscimo de modalidades, a participação dos servidores de outros Poderes, todo mundo querendo participar, vencer, isso é muito bacana e demonstra o espírito dos Jogos. No ano passado, a competição foi um sucesso, diante daquilo que estava ao nosso alcance, e este ano estamos trabalhando para trazer ainda mais melhorias”, destacou.

A presidente da Comissão Organizadora, Zenóbia Torres, ressaltou que, como uma das novidades, além das modalidades da edição passada, os Jogos dos Servidores terão disputas de jiu-jitsu, fut 7 e tênis de mesa. A competição mantém as disputas de futsal, handbol, queimado, basquetebol, beach tênis, voleibol, natação, paranatação, vôlei de praia, dama, dominó e xadrez. “Os sorteios das chaves e a definição das regras finais serão realizados durante o Congresso Técnico da competição, que será realizado em 17 de setembro”, explicou.

Conforme o cronograma oficial da competição, a pré-inscrição dos grupos deve ser realizada internamente, no âmbito dos órgãos e entidades, entre os dias 20 e 30 de agosto. E as inscrições oficiais dos atletas e equipes serão realizadas entre os dias 2 e 10 de setembro pelo ponto focal de cada órgão e entidade. As modalidades coletivas admitem a inscrição de uma equipe masculina e outra feminina por grupo de secretarias. “Outra novidade da edição desta edição é a distribuição de uniformes para os atletas”, revelou Dayze Melo, membro da Comissão de Mobilização e Engajamento.

A competição terá 18 equipes, as quais formarão seis grupos com três equipes cada um. Na primeira fase, cada equipe disputa com as outras duas equipes da chave em turno único. E avançam para as quartas de final os primeiros colocados de cada um dos seis grupos e os dois melhores segundos colocados entre todos os grupos. Como forma de selecionar os atletas, os pontos focais foram orientados a realizar seletivas internas nos órgãos e entidades em que haja mais de uma equipe interessada em competir.

Expectativa e preparação

Segundo o secretário de Planejamento e Administração do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Thyago Avelino, que representou a presidente da Corte, a desembargadora Iolanda Guimarães, os Jogos dos Servidores se constituem como uma importante ação de integração entre todos aqueles que são servidores do Estado. “Os servidores do Judiciário já estão treinando desde o Verão, temos as atividades do nosso projeto de saúde e bem-estar, o Mexa-se, e na nossa equipe temos pessoas que já são campeãs de tênis de mesa, de natação, e vamos inscrever os nossos servidores em diversas categorias. Então, registro aqui a nossa alegria pela oportunidade que nos foi dada pelo Governo de Sergipe de participar dos Jogos dos Servidores”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), coronel Alexsandro Ribeiro, ressaltou que o estímulo à prática esportiva é uma marca da corporação, a grande vencedora da edição de 2024 dos Jogos dos Servidores. “Quero dizer que já começamos a treinar. Na nossa corporação nós temos dois eventos esportivos durante o ano, quando celebramos o aniversário da corporação em fevereiro e em agosto, referente ao Dia do Soldado. Então, desejo sucesso às demais equipes, e ressalto que o mais importante não foi ter sido campeão, mas o congraçamento entre todos os servidores”, observou.

Ponto focal do SergipePrevidência, Tamara Araujo conta que a entidade inscreveu servidores na edição passada e já se prepara para participar novamente da competição. Ela avalia a realização dos Jogos como de fundamental importância para o cuidado com a saúde do servidor. “O SergipPrevidência tem projeto para estimular a participação não só dos segurados, mas também de seus colaboradores em atividades físicas, a participar de caminhada, corrida. Então, estamos sempre incentivando a prática do esporte para a construção de um bem-estar”, salienta.

Para Tarcisio Oliveira, ponto focal da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) junto à organização dos Jogos, o objetivo, este ano, é melhorar ainda mais o bom desempenho que conquistaram em 2024. “No ano passado foi uma surpresa para nós ter conseguido chegar à final em algumas das modalidades de que participamos. Nós fomos campeões do futsal e ficamos em segundo no vôlei. E já estamos nos preparando para mantar o título de campeões do futsal, e disputar bem também outras modalidades”, afirmou.

Foto: Ascom/ PMSE