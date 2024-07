Governo de Sergipe oferta seis mil vagas na modalidade EJA

Serão disponibilizadas vagas para o Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio

Os jovens com idade mínima de 15 anos e adultos que porventura deixaram de estudar no ensino regular e querem retornar ao processo de aprendizagem poderão se inscrever para uma das 5.287 vagas ofertadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A inscrição acontecerá no período de 9 a 19 de Julho, gratuitamente, de forma on-line, pelo portal da matriculaonline.seduc.se.gov.br, das 8h às 22h.

A fase de matrícula obedecerá a um calendário que define de 9 a 10 de julho para a renovação de alunos já matriculados; de 11 a 15 de julho, a fase de transferência entre escolas da rede (para os estudantes que desejam mudar de escola) e a última fase no período de 16 a 19 de julho, para novos alunos.

Os candidatos deverão ficar atentos à idade mínima exigida de 15 anos completos no ato da matrícula para a EJA – Ensino Fundamental e de 18 anos para a EJA – Ensino Médio.

Serão ofertadas, ao todo, 44 vagas para o Ensino Fundamental I, 743 vagas para o Ensino Fundamental II e 4.500 vagas para o Ensino Médio. Na rede estadual, a EJA está presente em 37 escolas de Ensino Fundamental e em 132 de Ensino Médio.

De acordo com o diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Gleyson Souza Santos, a inscrição a uma das vagas não confirma a matrícula. “O candidato faz a inscrição e no primeiro dia de aula, programado para o dia 22 de julho, ele tem que levar todos os documentos à escola para efetivar a matrícula. Caso o aluno não leve a documentação, a vaga será automaticamente liberada para um novo candidato”, explica.

O coordenador ainda destaca que a EJA é considerada uma modalidade de resgate social, tendo em vista que o aluno tem a oportunidade de adquirir conhecimento, melhorar suas habilidades e acessar o mercado de trabalho.

O curso tem duração de três semestres e totaliza 18 meses. A modalidade é ofertada, principalmente, no turno da noite, dentro das 169 escolas públicas estaduais que se destinam à Educação de Jovens e Adultos.

EJA em Sergipe

O Serviço da Educação de Jovens e Adultos (Seja), que compõe o Departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, foi criado em 2007 com o intuito de trabalhar diretamente com a modalidade, com vistas a garantir os direitos educativos da população com 15 anos ou mais que não teve acesso ou interrompeu estudos antes de concluir a Educação Básica.

No primeiro semestre de 2024, a Seduc atendeu a um público de 13.150 estudantes na rede estadual, 2.718 dos quais foram da EJA – Ensino Fundamental e 10.432 da EJA – Ensino Médio.

Curso Profissionalizante

A Seduc também disponibiliza aos estudantes a possibilidade de sair da EJA com certificado de conclusão de Ensino Médio e ingressar diretamente na formação profissionalizante subsequente. Desta forma, o aluno da EJA sairá da escola mais qualificado para o mercado de trabalho. As inscrições acontecem no período de 9 a 16 de julho, também pelo portal da matrícula da Seduc.

Para o segundo semestre, serão disponibilizadas vagas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) pela rede estadual, somente na modalidade subsequente, uma vez que são alunos portadores de certificado do Ensino Médio já egressos da rede ou de outras instituições ou até de outro curso técnico.

Para os cursos técnicos na forma subsequente serão ofertadas 1.530 vagas distribuídas em 59 escolas estaduais, 14 das quais são Centros de Excelência em Educação Profissional.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC