Governo de Sergipe premia estudantes e professores da rede estadual de ensino

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realiza, na próxima segunda-feira, 24, às 9h, no Teatro Atheneu, a solenidade que marca o Programa de Premiação de Desempenho Educacional (Educação Nota 10) 2024. A iniciativa da gestão estadual promove e reconhece as melhores práticas educativas estudantis e de profissionais da Educação que contribuem significativamente para a melhoria do ensino público de Sergipe. O programa Educação Nota 10 premia estudantes e professores tutores destaques em olimpíadas de conhecimento, feiras, eventos científicos, exames, exposições e programas educacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade e eficácia do processo ensino-aprendizagem por meio do reconhecimento financeiro.

No Eixo Olimpíadas e Eventos Científicos, serão premiados 249 professores e 1.034 estudantes medalhistas individuais ou por equipes, nas 30 Olimpíadas do Conhecimento e nos eventos reconhecidos pelo rol taxativo definido pela Portaria n° 1869/2024/GS/Seduc. Os recursos somados chegam a R$ 4.262.000,00, somente na edição de 2024.

O programa tem se consolidado anualmente, desde 2023, quando foi instituído como política pública de valorização da educação pública sergipana pela Lei nº 9.339, de 13 de dezembro de 2023, evidenciado pelo aumento nos índices de participação e premiação de estudantes sergipanos em competições científicas nacionais e internacionais.

Já no Eixo de Resultados na Educação Básica, depois de um ano de muitos esforços e dedicação aplicados aos estudos nas salas de aula das escolas da rede pública estadual e dos polos do Programa Pré-universitário, serão homenageados e premiados os estudantes com as 100 melhores notas gerais aprovadas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe (IFS) 2025. Serão R$ 5 mil para os estudantes que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 1º ao 10º; R$ 3 mil para estudantes que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 11º ao 50º; e R$ 2 mil estudantes que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, do 51º ao 100º. Além disso, os dez primeiros colocados receberão uma premiação no valor de R$ 2 mil à parte, promovida pelo Banese, principal parceiro no fomento as ações preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a exemplo da Revisão Geral, maior evento público preparatório do Brasil.