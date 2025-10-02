Governo de Sergipe realiza nova entrega de uniformes ao Time Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), realizou, na noite da última quarta-feira, 1º, a entrega dos uniformes aos atletas que representarão o estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, que acontecem em Uberlândia (MG), de 5 a 28 de outubro, e das Paralímpiadas Escolares 2025, em São Paulo, de 17 a 29 de novembro. A cerimônia aconteceu no cinema de um shopping da capital e reuniu os 222 estudantes-atletas convocados para compor o Time Sergipe, além de técnicos, oficiais e familiares.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou o compromisso do governo com o esporte escolar e o impacto dessa preparação para os jovens. “O investimento no esporte escolar é uma prioridade porque significa abrir portas de futuro para esses atletas. Sergipe tem mostrado evolução e resultados consistentes nos últimos anos, mas, acima de tudo, estamos formando cidadãos, oferecendo oportunidades e fortalecendo o esporte como ferramenta de inclusão e transformação”, afirmou.

A delegação sergipana do JEBs é formada por 190 atletas, 33 treinadores e 22 oficiais, distribuídos em três blocos e em 17 modalidades. As Paralimpíadas Escolares 2025 acontecem em dois blocos e seis modalidades: de 17 a 22 de novembro e de 24 a 29 de novembro. A delegação paralímpica contará com 32 atletas, além de seis acompanhantes, 11 treinadores e 12 oficiais.

Em 2024, Sergipe conquistou 27 medalhas nos Jogos Escolares, sendo seis ouros, seis pratas e 15 bronzes, resultado que aumentou a confiança e a expectativa para este ano. No paradesporto, o estado também se destacou em 2024 ao conquistar 56 medalhas, sendo 23 de ouro, 24 de prata e 9 de bronze.

O desempenho nos Jogos abriu caminho para que a atleta Helena Carrilho, da natação, fosse convocada para representar o Brasil na Gymnasiade, principal competição mundial escolar, evidenciando o crescimento e a relevância da participação sergipana no cenário nacional e internacional. “Meu objetivo é repetir a classificação para a Gymnasiade e também para o Parapan. Estou muito focada, treinando com intensidade, e tenho confiança de que Sergipe continuará se destacando no cenário nacional e internacional”, frisou.

O esforço também se reflete no trabalho dos professores das Escolas de Esporte da Seel. À frente da paranatação, o professor Ivan Segundo coordena, atualmente, 150 paratletas, e reforça o objetivo de ampliar o número de conquistas nesta edição. “Estamos construindo um projeto sólido com a paranatação em Sergipe. Nosso foco é transformar esse potencial em resultados dentro e fora das piscinas. A expectativa para esta edição é grande porque acreditamos que o esforço diário dos atletas e de toda a equipe vai se traduzir em novas medalhas para o estado”, destacou.

Para viabilizar a participação do Time Sergipe nas competições, o Governo de Sergipe está destinando um investimento total de aproximadamente de R$ 1.500.000,00, voltado para passagens aéreas, alimentação e uniformes. Nesta edição, os uniformes foram custeados, mais uma vez, pelo Banese, parceiro do esporte escolar sergipano, reforçando o compromisso conjunto de apoiar os jovens atletas e paratletas na preparação para as competições nacionais.

O chefe da delegação sergipana, Ulisses Máximos, também ressaltou a importância do momento e a expectativa com o aumento no número de atletas em competições nacionais. “Estamos muito motivados. Voltamos recentemente de Brasília, onde 154 atletas participaram dos Jogos da Juventude e conquistaram bons resultados na ginástica rítmica. Agora, teremos a oportunidade de levar ainda mais atletas para os Jogos Escolares Brasileiros e para as Paralimpíadas, o que demonstra a evolução do esporte sergipano e a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido”, pontuou.

Foto: Thiago Santos