Governo realizará Saese 2024 entre 11 e 26 de novembro

Resultados são uma das variantes para o cálculo do Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese)

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizará, entre os dias 11 e 26 de novembro, a edição anual do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese). A avaliação, cuja primeira edição foi realizada em 2021, tem como intuito avaliar todas as etapas de aprendizado da educação básica, como a alfabetização, os anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. As provas contam com questões de Língua Portuguesa e Matemática, a fim de averiguar os conhecimentos obtidos em cada fase do processo educacional.

Os dados gerados a partir da avaliação são posteriormente repassados para equipes técnicas das redes públicas de ensino e disponibilizados para o público em geral. A partir dos resultados verificados, é possível propor intervenções no viés pedagógico, visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem ofertado aos alunos sergipanos.

Além das unidades escolares da rede estadual, o Saese é realizado também nas escolas das redes municipais de Sergipe, em parceria com as respectivas secretarias de educação, na intenção de gerar um retrato fidedigno da educação ofertada pelas redes públicas de ensino.

Nesta edição, há a novidade da aplicação da prova de Matemática e produção escrita em Língua Portuguesa na etapa da alfabetização, que anteriormente contava apenas com a Língua Portuguesa em nível de leitura.

A aplicação das provas do Saese acontece todos os anos, no segundo semestre, próximo ao fim do ano letivo.

A diretora da da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional da Seduc, Joniely Cruz, menciona que a realização do Saese na educação pública sergipana contribui significativamente com seu aperfeiçoamento. “Anteriormente, Sergipe participava apenas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em nível nacional, que acontece a cada dois anos. Porém, observou-se a demanda de se ter um sistema com uma devolutiva mais rápida, para que pudéssemos pensar em políticas públicas na área da Educação de forma anual”, justifica.

Joniely ainda comenta sobre as ações pensadas a partir dos resultados do Saese nas redes. “Com os dados produzidos pelo Saese e os dados de fluxo coletados pelo Censo Escolar da Educação Básica, é calculado o Idese (Índice de Desempenho Escolar de Sergipe), e a partir desse indicador as redes e escolas são premiadas com o Prêmio Escola Destaque, que envolve todas as redes públicas participantes da avaliação, e conta com um incentivo financeiro concedido às 30 escolas de alfabetização que se destacam. Além da premiação citada, a rede estadual conta com o Programa Educação Nota Dez, visando a incentivar e valorizar a educação pública do estado”, finaliza.

Mobilização das redes

Com a aproximação do período avaliativo, os técnicos da Seduc chamam a atenção para a mobilização das escolas das redes públicas estadual e municipais, a fim de que haja uma participação efetiva dos alunos.

O chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional, Alexandre Guimarães, destaca a importância dos resultados obtidos com o Saese para o aprimoramento da educação básica em Sergipe. “A partir da aplicação dos instrumentos avaliativos, sejam eles cognitivos ou contextuais, os dados fornecidos subsidiarão o planejamento do ano letivo. Com base nessas informações, é possível identificar as habilidades que necessitam ser desenvolvidas”, pontua.

Assessoria de Comunicação da SEDUC