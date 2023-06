Governo divulga segunda edição do Índice de Desempenho Escolar

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), divulga nesta quarta-feira, 28, o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) referente ao ano-base de 2022. O Idese mensura a qualidade da educação pública do Estado de Sergipe e é calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), e do fluxo escolar, levantado com base nas informações fornecidas pelo Censo Escolar.

Os resultados do Idese estão disponíveis publicamente no site da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – www.seduc.se.gov.br. Para acessar é só clicar no banner “SAESE”, em seguida clicar no espaço “IDESE”, alimentado com os “Resultados 2022”.

“Esses dados servem como parâmetros para que as redes públicas de ensino, tanto estadual quanto municipais, formulem e coloquem em prática políticas públicas para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e o regime de colaboração entre estado e municípios. São indicadores que subsidiam o ensino público para o planejamento das ações pedagógicas sinalizadas e avaliadas a partir do desempenho dos alunos nas etapas avaliadas”, destaca Zezinho Sobral, secretário de Estado da Educação e da Cultura.

Os dados apontam que houve avanços em algumas das etapas de ensino (alfabetização, anos iniciais, anos finais e ensino médio) e em algumas diretorias de educação estadual. Na etapa alfabetização, o índice de 2022 variou entre 4,8 e 5,9. Já na etapa Anos Iniciais, a variação ficou entre 4,6 e 5,1. Nos Anos Finais, o índice está entre 3,6 e 4,4. Por último, a variação na etapa Ensino Médio ficou entre 3,4 e 4,0.

Segundo Joniely Cheyenne Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Ceave/Seduc), o indicador pedagógico como o Idese mapeia a qualidade do ensino e norteia o planejamento da Rede Pública de Sergipe.

“As evidências produzidas pelo Saese, resultados da proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática, juntamente com as taxas de rendimento (taxas de aprovação) fornecidas pelo Censo Escolar do ano de 2022, constituem a base de dados para o cálculo do Idese”, explica.

A diretora pontua, ainda, que os resultados do Idese são calculados por escola, município, estado e redes públicas (estadual e municipais). “A divulgação está vinculada à participação dos estudantes no Saese. São resultados das escolas que alcançaram a taxa de participação de, pelo menos, 80% dos estudantes matriculados, considerando dados declarados pela escola ao Censo da Educação Básica”, complementa a professora Joniely.

“As escolas com os melhores resultados no Idese serão premiadas com valores financeiros para subsidiar em ações pedagógicas e terão a responsabilidade de apoiar aquelas que não conseguiram êxito no processo. Para formalizar a entrega das premiações, a Seduc realizará, em breve, o Prêmio Escola Destaque com as presenças dos secretários municipais, diretores de educação e gestores escolares. Os dados do Idese permitem que as redes entendam se efetivamente os nossos estudantes estão aprendendo o que é esperado ao fim de cada etapa de ensino e se estão avançando em sua trajetória escolar com qualidade e equidade”, reforça.

Na opinião de Josevanda Franco, presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), instituição que agrega os secretários municipais de educação, “o Idese é um indicador de grande importância, considerando sua representatividade para o avanço no compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços educacionais, além de guiar o planejamento pedagógico escolar”.

