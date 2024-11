Governo do Estado atrai grandes eventos esportivos para Sergipe

Mais uma vez, os olhos do esporte nacional se voltam para Sergipe. Dois importantes eventos serão realizados esta semana, reforçando a atenção que tem sido dada pela gestão estadual na atração de grandes competições esportivas para o estado como ferramenta de fortalecimento do esporte e, também, desenvolvimento da economia, ao aquecer o turismo. Está tudo pronto para o Legends Game Brasil, evento de futebol que conta com a presença de ícones do futebol mundial para um dia de festa do esporte. O evento acontece nesta quinta-feira, 21, às 20h, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O capitão do pentacampeonato da seleção brasileira, Cafu, é uma das estrelas da noite, ao lado de Falcão, craque do futsal e quatro vezes eleito o melhor jogador do mundo.

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos pelo site oficial ou no quiosque do Shopping Jardins, em Aracaju. Estão disponíveis nas modalidades inteira, meia-entrada e solidária (50% do valor da entrada inteira mais a doação de 1 kg de alimento não perecível). A abertura dos portões no dia do jogo será às 18h. Os alimentos arrecadados durante o Legends Game Brasil serão destinados à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE).

Outro grande evento apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), é o Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe, que acontece no próximo domingo, 24, onde 1.100 competidores de 12 países disputam a versão 70.3, que engloba 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Esta é a primeira vez que Sergipe recebe uma etapa do Ironman, principal prova de triatlo da América Latina.

A atração de eventos esportivos para Sergipe é uma política de governo que visa tanto fomentar o esporte local quanto incentivar a economia, por meio da promoção do turismo. “Sergipe, definitivamente, entra no cenário mundial esportivo, e isso para nós é motivo de muito orgulho, porque é reflexo de um trabalho que vem sendo desenvolvido na captação de grandes eventos para o nosso estado. São eventos que talvez jamais viessem para cá se não houvesse essa articulação do Governo de Estado de Sergipe com as principais entidades esportivas do país e do mundo”, destaca a secretária de Estado do Esporte, Mariana Dantas.

De 27 de novembro a 1º de dezembro, o estado receberá o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Ritmica ‘Ilona Peuker’, no Ginásio Constâncio Vieira. As atletas iniciaram o calendário dia 22, no Paraná, e chegam em Aracaju para competições em conjunto. O evento também conta com o apoio do Governo do Estado e todas as entradas para as competições são gratuitas. Ilona Peuker foi uma professora e técnica de ginástica rítmica húngara, responsável pela fundação da primeira equipe brasileira da modalidade, o Grupo Unido de Ginastas (GUG), em 1956, e também pela realização dos primeiros campeonatos de GR no país.

Esporte fortalecido

O Governo do Estado tem atuado para fortalecer o esporte em Sergipe. Diversas ações, como o programa Gol da Gente, promovem o engajamento, ao permitir a troca de cupons fiscais por entradas de jogos de futebol. Esta é uma forma de unir o fortalecimento do futebol local com a conscientização da importância da emissão de notas fiscais, evitando, assim, a sonegação fiscal. Para incentivar os atletas sergipanos de alto rendimento, o Estado criou o programa Sergipe no Pódio, que dá suporte técnico e financeiro para competições nacionais e internacionais, assim como o Bolsa Atleta, que também apoia financeiramente atletas que representam o estado.

Já de olho nos futuros talentos do atletismo, o programa Seleções criou uma escolinha que atende mais de 200 crianças e adolescentes. O projeto não apenas promove a inclusão social, como também oferece oportunidades para o desenvolvimento de novos talentos. Por meio das Escolas de Esporte, o Estado dá estrutura e treinamento gratuito para jovens talentos em diversas modalidades. Ao todo, são quatro unidades: Escola Gerivaldo Garcia, Professor Kardec, Oséas de Miranda e Estação Cidadania. Na Gerivaldo Garcia é executado o projeto Gol do Brasil, onde são dadas aulas de futebol e formação cidadã, a fim de promover a inclusão social por meio do esporte.

Além dos programas e incentivos para a prática esportiva, em um ano e 11 meses de gestão, diversas praças esportivas foram recuperadas e revitalizadas, a exemplo da Arena Batistão, em Aracaju, e o Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, em Itabaiana, além de diversos ginásios poliesportivos espalhados pelo estado terem recebido reformas, ampliação e condições de prática esportiva, a exemplo do Centro de Treinamento da seleção brasileira de ginástica rítmica. Com o intuito de promover a interação entre os profissionais de diferentes órgãos públicos por meio do esporte, estimulando a prática de atividades físicas e fortalecendo os laços de convivência entre colegas de trabalho, o Governo do Estado retomou em 2024 os Jogos dos Servidores Públicos, após 15 anos de interrupção.

A atração de eventos esportivos regionais, nacionais e internacionais para Sergipe acaba por incluir o estado na rota do turismo, como o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística, que ocorreu em outubro passado, e reuniu atletas de alto nível de nove países, totalizando 154 participantes, entre atletas e comissão técnica. Dentro das comemorações pelos 55 do Estádio Lourival Baptista, o Batistão, a maior praça esportiva do estado recebeu o Legends Sergipe, com a presença de grandes nomes do futebol mundial e brasileiro. Aracaju sediou pela segunda vez, em março passado, o Jungle Fight, no Ginásio Constâncio Vieira, confronto que reuniu alguns dos melhores lutadores de MMA do país.

Foto: Erick O’Hara