Governo começa a alinhar 41ª edição dos Jogos da Primavera

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), já dá os primeiros passos para a realização da 41ª edição dos Jogos da Primavera, tradicional evento esportivo que mobiliza estudantes das redes de ensino pública e particular. Na noite da última quarta-feira, 14, diretores, técnicos, e coordenadores de escolas do estado se reuniram para alinhar a organização e a execução da competição. Durante a reunião, foram abordados pontos como prazos de inscrição, pontuação individual, locais de disputa, entre outros.

“Queremos ouvir a opinião de todos os envolvidos, para que exista essa participação no projeto de adequação do regulamento e que a gente possa entender a realidade de cada rede de ensino, seja ela municipal, estadual, federal ou privada. O maior percentual do bolsa-atleta federal está na idade escolar, o que quer dizer que o esporte escolar, em Sergipe, especificamente, é o holofote para competições nacionais. Com a opinião de todos, vamos conseguir deixar um regulamento mais transparente e mais próximo da realidade do nosso esporte’’, colocou o diretor de esportes da Seel, Ulisses Máximo.

A logística do evento envolverá uma coordenação estreita entre as diferentes escolas, a fim de garantir a pontualidade e organização das partidas. Ainda na reunião, foi debatida a importância do espírito esportivo e da disciplina entre os atletas, com planos para reforçar campanhas educativas que promovam o respeito e a ética no desporto.

Na ocasião, o professor da rede estadual Admilson da Silva Oliveira compartilhou suas expectativas para o evento. “A tendência é que o próximo evento seja muito melhor do que o de 2024. A reunião foi fantástica, e a Seel está de parabéns pela iniciativa”, declarou.

Assim como ele, a professora Ana Lúcia Muffarreg, que atua na Escola de Esporte Professor Kardec, aprovou a reunião e destacou sua importância para o evento. “Avaliações são bem-vindas sempre, para que a gente possa melhorar os processos. Assim, conseguimos vislumbrar alguns pontos para que o evento seja melhorado. Tenho certeza que com essa iniciativa, a qualidade do evento será superior’’, considerou.

