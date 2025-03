Governo do Estado conclui pavimentação asfáltica em loteamento na Barra

O cotidiano de quem reside e trafega pelo Loteamento Luar da Barra e suas imediações, no município da Barra dos Coqueiros, está muito mais cômodo e prático graças aos 20.000 metros quadrados (m²) de pavimentação asfáltica implantados pelo Governo do Estado. Os serviços foram autorizados durante a edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, no último mês de fevereiro.

Executados por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), os trabalhos já concluídos receberam investimentos de R$ 1.468.000,00, beneficiando centenas de famílias que moram no loteamento. O serviço contemplou inclusive a Avenida Esther Sampaio Martins, uma das principais vias da localidade, e que serve de acesso para outros bairros.

Facilidade no tráfego

O estudante de arquitetura e urbanismo Lucas Felippe Brilhante teceu elogios à obra. “A pavimentação asfáltica melhorou bastante o dia a dia do pessoal que mora aqui. Ficou muito mais fácil trafegar de carro, moto, bicicleta, principalmente para mim que sou motociclista. Sem contar que valorizou bastante a área e os imóveis”, declarou.

Há quatro anos sócia-proprietária de um estabelecimento comercial no loteamento, Juviniana Silva diz que a pavimentação facilitou a vida de todos. “Ficou maravilhoso, bem melhor para andar de carro, de bicicleta, de moto e até para caminhar. As ruas estão mais bonitas e fáceis de cuidar. Para mim, que desloco meu material de trabalho diariamente, está bem melhor do que quando era no paralelo. Gostei muito”, frisou.

Outro que elogiou o trabalho da Sedurbi foi o aposentado José Adalgiso Cortez: “Passo por aqui todos os dias vendendo geladinho e posso garantir que a situação agora é outra. A gente anda com mais facilidade, sem trepidar o transporte, livre das ondulações. Foi uma bênção para a comunidade”.

Para o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, as ações desenvolvidas pelo executivo estadual possibilitam mais desenvolvimento. “A Barra dos Coqueiros vive uma boa fase de expansão imobiliária, e, ciente disso, o Governo do Estado está atento a este avanço. Além de elevar a autoestima da população contemplada, a gestão realiza obras de pavimentação que proporcionam melhores condições de deslocamento, além de valorizar e atrair novas construções para as áreas beneficiadas”, enfatizou.

Foto: Marcos Rodrigues/Ascom Sedurbi