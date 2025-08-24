Governo entrega ambulância inter-hospitalar para município de Itabaianinha

Com o intuito de descentralizar os serviços de saúde, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou neste sábado, 23, a entrega de uma ambulância inter-hospitalar no município de Itabaianinha, na região sul do estado. Essa é mais uma parceria entre a SES e os municípios a fim de fortalecer a saúde dos sergipanos e atender demandas da população.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a entrega é mais uma ação do Governo do Estado com foco em trazer mais comodidade para a população do interior do estado. “A iniciativa garante mais conforto, dignidade e qualidade de vida para os moradores, que passam a contar com uma ambulância de suporte básico para fazer as transferências”, destacou o secretário.

Além de Itabaianinha, outros municípios também já receberam ambulâncias, como Moita Bonita, Pedrinhas, Tomar do Geru, Boquim, Umbaúba, Capela, Riachão do Dantas, Nossa Senhora das Dores e Poço Redondo.

O prefeito de Itabaianinha, Eraldo Moreira, destacou que a viatura entregue será um reforço importante para o município. “Esse comprometimento com o povo de Itabaianinha é muito gratificante. Nosso município agradece pelo cuidado e pela atenção. É bonito ver que não é apenas Itabaianinha que recebe esse olhar, mas toda a região está sendo valorizada e assistida com carinho e responsabilidade”, ressaltou o prefeito.

População aprova

“É sempre bom contar com um veículo que garante mais segurança tanto para o condutor quanto para o paciente. Essa nova ambulância é mais moderna, oferece conforto e transmite confiança no transporte, o que faz toda diferença no nosso dia a dia. Aprovo totalmente essa iniciativa do Governo do Estado e espero que esta seja apenas a primeira de muitas, trazendo mais qualidade no atendimento à população que depende desse serviço”, aprovou o condutor Darlan Trindade.

Quem também aprovou a entrega foi o tratorista Genário dos Santos, 58, do município de Itabaianinha. “Essa ambulância é muito importante para a cidade, para os povoados e para toda a população. Muitas pessoas já sofreram por não ter esse recurso no momento certo, e agora vai facilitar o atendimento, salvar vidas e trazer mais segurança para todos. É um ganho muito grande para nós”, comemorou.

Visita ao Hospital Filantrópico

Durante a entrega da ambulância, o secretário Cláudio Mitidieri visitou o Hospital São Luís Gonzaga, que conta atualmente com contratualização com o município e cofinanciamento do Governo do Estado. Ao todo, são repassados à unidade cerca de R$ 120 mil pela gestão municipal, R$ 359 mil pelo Estado e aproximadamente R$ 25 mil em recursos federais.

A unidade funciona como hospital de urgência e emergência e também realiza partos em período expulsivo. A expectativa é que, gradualmente, sejam implantados leitos de internamento, laboratório 24 horas, raio-x, ampliados os leitos de enfermarias, além dos projetos estruturantes, como um centro cirúrgico, CME e clínica ambulatorial, garantindo mais qualidade e eficácia no atendimento à população.

Foto: Felipe Goettenaue