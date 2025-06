Governo do Estado entrega reforma do setor de coleta do Hemose

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou nesta segunda-feira, 9, a reforma do setor de coleta do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH). A obra teve investimento de R$ 771.992,30, proveniente de fontes de recursos federal e estadual, e será importante para ampliar o serviço de coleta de sangue para atender a hemorrede de Sergipe, formada por 37 unidades de saúde.

A reforma incluiu a ampliação do espaço, que agora conta com 13 poltronas para coleta simples e uma poltrona destinada a procedimentos de aférese. Também foram acrescentados quatro consultórios, sendo dois voltados para consultas e um para atendimento do serviço social. As melhorias proporcionam um ambiente mais amplo, funcional e humanizado.

“Doar sangue salva vidas, e o Hemose vem fazendo o seu papel. Entregamos uma nova sala de coleta de sangue para dar conforto e dignidade a todos que buscam o nosso serviço. Com muito empenho e trabalho conseguimos concluir a obra e entregar à sociedade. Nosso objetivo é sempre oferecer um atendimento de qualidade à população sergipana”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

O doador regular Newton Marcos dos Santos, conhecido como ‘Nilton Doador’, valorizou o novo espaço disponível para a sociedade. “Sou doador desde 1983 e para mim é uma satisfação enorme acompanhar o desenvolvimento do Hemose, com uma estrutura bonita e ampla para dar um conforto que nós estávamos esperando”, ressaltou.

Para o diretor-geral da FSPH, Charles Leal, a entrega da reforma é fundamental para continuar salvando vidas. “É uma alegria e uma honra para todos nós que fazemos parte da Fundação poder entregar essa obra. Agora, nós damos um maior conforto para a sociedade, aos doadores, e convidando cada vez mais pessoas para salvar vidas. Quanto mais conforto oferecemos, mais as pessoas se sentem à vontade para voltar. Sangue não se fabrica, e só conseguimos obter através de doações”, salientou.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga Oliveira, ficou emocionada com a entrega e reforçou a importância da doação voluntária de sangue: “É uma emoção muito grande, só temos a agradecer. Nada mais gratificante do que entregar uma reforma tão importante em um mês alusivo aos doadores que é o ‘Junho Vermelho’, um período de conscientização da importância da doação para salvar vidas”.

A deputada estadual Maísa Mitidieri prestigiou a entrega e destacou o carinho que tem pela unidade. “Sou biomédica de formação e meu primeiro estágio foi na FSPH. Essa reforma é muito importante para quem frequenta, quem doa e salva vidas, e também para aqueles que trabalham aqui, porque estamos dando qualidade e acolhimento para eles. Parabenizo a todos que tiveram a iniciativa e fizeram isso acontecer. Tenho muito carinho pela Fundação e sei da importância que esse lugar tem”, frisou.

Atendimento

O Hemocentro teve no primeiro trimestre de 2025 uma quantidade recorde de doações de uma série histórica de mais de 20 anos. Até o início do mês de junho, o órgão já havia registrado um total de 12.359 doações de sangue. Em média, o Hemose recebe 120 doadores por dia, e com o aumento da capacidade irá fornecer um atendimento mais célere para os doadores, diminuindo o tempo de espera da recepção ao fim da doação.

A unidade conta, também, com um ambulatório de Hematologia de Sergipe que realiza atendimento regular a cerca de 120 usuários cadastrados, portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias. Para esse acompanhamento, o Hemose disponibiliza uma equipe multiprofissional, composta por médicos onco-hematologistas, pediatra, odontólogo, fisioterapeutas, psicólogo, assistente social, farmacêuticos, dentre outros.

Requisitos para doação

Para doar sangue, é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, e pesar acima de 50 quilos. No dia da doação, o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado e portando um documento oficial com foto. Mais informações e agendamentos podem ser feitos nos telefones (79) 3225-8019 ou (79) 3225-8039.

Foto: Mário Sousa/SES