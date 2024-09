Governo do Estado de Sergipe inaugura Centro de Terapias Integradas

O público infantojuvenil do estado passou a ter um espaço dedicado para ele. Nesta segunda-feira, 23, o governador Fábio Mitidieri inaugurou o Centro de Terapias Integradas para atendimento infantojuvenil do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde).

A unidade representa um importante avanço na ampliação dos serviços de saúde para crianças e adolescentes de até 13 anos e 11 meses. Com uma estrutura moderna e uma abordagem multidisciplinar, o centro oferecerá atendimento especializado por neuropediatras, psiquiatras infantis, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicopedagogos e neuropsicopedagogos.

Durante a inauguração do Centro de Terapias Integradas, o governador Fábio Mitidieri tratou sobre a reestruturação do Ipesaúde e a consequente ampliação dos serviços de saúde. “Hoje entregamos esse espaço com 14 consultórios com diversos serviços para atender o público infantojuvenil. Com a abertura deste centro, a capacidade de atendimento será ampliada, passando de uma média de 3,5 mil para 7 mil atendimentos”, enfatizou.

O governador frisou que a intenção do Governo do Estado não é só ampliar os serviços, mas também garantir serviços de qualidade tanto na capital quanto no interior do estado. “A nossa preocupação na saúde não é só ampliar o Ipesaúde, mas melhorar cada vez mais o serviço do interior, levando mais oportunidades, mais tipos de tratamento diferenciado”, acrescentou.

De acordo com o diretor-presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, o ambiente foi planejado para, entre outros pontos, proporcionar acolhimento aos usuários. “Dentro da visão da medicina integrativa do cuidado, sem dúvida nenhuma, o Governo do Estado, por meio do Ipesaúde, tem esse olhar humanizado dentro dessas linhas de cuidado”, afirmou.

Com relação ao aumento do número de atendimentos, Walter explicou que Sergipe, seguindo um cenário nacional, tem uma demanda crescente na busca de tratamento dessas questões que envolvem o desenvolvimento infanto-juvenil.

A coordenadora do centro, Márcia Costa, apontou que a entrega do espaço tem como resultado um local humanizado e acolhedor. “A partir de amanhã, começaremos a atender e acolher crianças, adolescentes e seus pais. Graças ao empenho de toda a equipe, conseguimos transformar o que era um sonho em realidade”, disse.

Estrutura

O novo centro recebeu um investimento de R$ 900 mil e reafirma o compromisso da instituição com a excelência e a humanização no atendimento. Com uma estrutura funcional projetada para oferecer um ambiente acolhedor e acessível aos beneficiários, o espaço conta com 14 consultórios, duas recepções, uma plataforma elevatória e banheiros adaptados. Além das áreas clínicas, o centro possui uma estrutura administrativa completa, incluindo coordenação, serviço social, copa, depósito e almoxarifado, assegurando um funcionamento eficiente e integrado.

Ampliação dos atendimentos

Com a abertura deste centro, a capacidade de atendimento será ampliada, passando de uma média de 3.500 para 7.000 atendimentos. A oferta de atendimento multidisciplinar é um serviço essencial que promove a saúde e o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida cotidiana. Esse suporte é fundamental para ajudar as crianças a enfrentarem dificuldades e a alcançarem autonomia.

A nova unidade leva o nome ‘Hanna Kauany Teles de Paula’, em homenagem a uma menina de cinco anos cuja história serve de inspiração: nascida no dia 28 de junho de 2018 em Aracaju, Hanna enfrentou desafios desde o início de sua vida, devido a graves complicações de placenta envelhecida, que limitou seu desenvolvimento no útero.

Após o período na Utin, Hanna foi transferida para o canguru, mas sua jornada continuou desafiadora: durante esse período, sua mãe sofreu um derrame pulmonar. Enquanto Fabiana estava em processo de recuperação, Hanna recebia cuidados de profissionais de saúde, com o suporte necessário. Após a mãe receber alta, Hanna continuou sua jornada de crescimento no canguru.

A unidade fica localizada na rua Tênisson Ribeiro, 530, bairro Salgado Filho, em Aracaju, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Ipesaúde no estado

Com dez unidades ao todo, o Ipesaúde oferece serviços de saúde a mais de 110 mil beneficiários em todo o estado. O instituto mantém seis unidades no interior do estado: Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Propriá e Simão Dias; e atende beneficiários de regiões circunvizinhas. Nessas unidades são disponibilizados aos beneficiários diversos serviços.

Foto: Arthur Soares