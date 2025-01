Governo do Estado lança programa Alfabetiza Sergipe

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), lançou nesta quinta-feira, 16, o ‘Alfabetiza Sergipe’, programa destinado a intensificar ações de enfrentamento ao analfabetismo e de promoção do acesso pleno à cidadania para jovens e adultos por meio da alfabetização. O ‘Alfabetiza’ foi apresentado oficialmente durante encontro formativo que contou com a presença de aproximadamente 350 educadores, incluindo coordenadores e professores, que atuarão no programa.

A ação conta com a parceria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela execução das formações, e tem como objetivo alinhar pedagogicamente as aulas que terão início no dia 10 de fevereiro. “A FGV está formando educadores que vão ter a missão de nos ajudar a alfabetizar oito mil sergipanos que terão a oportunidade de mudar a vida por meio da Educação, mudar a forma de ver o mundo, porque quando se alfabetiza muda, há mais chances de emprego. As inscrições no programa começam a partir de agora”, disse o governador Fábio Mitidieri na ocasião.

O ‘Alfabetiza Sergipe’ é um programa estratégico voltado para a alfabetização de jovens e adultos de 15 anos a 30 anos, com foco na inclusão educacional, garantindo o acesso contínuo à educação por meio da matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O programa pretende inicialmente alcançar até oito mil jovens e adultos não-alfabetizados, de 34 localidades com maiores índices de analfabetismo, e terá estrutura para até 318 turmas com no máximo 25 alunos cada.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, lembrou que é uma política de governo de enfrentamento ao analfabetismo, primeiramente, na busca de 8mil sergipanos que não sabem ler em 34 municípios prioritários. “É uma oportunidade para que pessoas adultas e idosas que não aprenderam a ler passem a estudar e a ver o mundo de outra forma. O ‘Alfabetiza Sergipe’ é um compromisso com o futuro do estado e com a transformação social”, afirmou.

Formação inicial

O encontro formativo de professores alfabetizadores e coordenadores é uma capacitação presencial intensiva, com acompanhamento pedagógico durante todo o processo. O programa mobiliza secretarias municipais, associações e lideranças comunitárias para busca ativa de jovens e adultos não-alfabetizados.

Na ocasião, o gestor do programa Alfabetiza Sergipe, Everton Pereira, destacou a importância da iniciativa para a transformação social. “Nosso principal objetivo é levar a alfabetização a jovens, adultos e idosos, por isso é fundamental que aqueles que ainda não sabem ler e escrever se inscrevam em nossas turmas”, destacou.

A formação, realizada ao longo de três dias, prepara 318 alfabetizadores e coordenadores com metodologias modernas, além de incentivar a troca de experiências entre os participantes para fortalecer o processo educativo.

Já o diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Seduc, Gleyson Souza Santos, enfatizou a relevância do treinamento. “Essa capacitação não apenas prepara nossos educadores para enfrentar o desafio de alfabetizar um grande número de pessoas, mas também cria um ambiente de aprendizado coletivo, enriquecendo o trabalho pedagógico”, destacou.

Para a coordenadora do projeto, Karoline Garcêz, a formação incorpora as melhores práticas pedagógicas no intuito de assegurar o sucesso da iniciativa. “Estamos implementando metodologias de ensino de excelência para criar novas oportunidades para aqueles que não puderam ser alfabetizados no momento adequado”, frisou.

Foto: Maria Odília