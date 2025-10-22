Governo do Estado realiza mutirão de cirurgias de postectomia em crianças

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Organização Social de Saúde (OSS) Irmandade Boituva, realizou nesta quinta-feira, 21, um mutirão de cirurgias de postectomia em crianças. A ação aconteceu no Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, e teve como objetivo reduzir a espera pela cirurgia a partir da ordem da fila de espera.

A fimose é uma condição comum, presente em cerca de 95% dos recém-nascidos, e que, em alguns casos, exige intervenção cirúrgica para facilitar a higiene, evitar infecções e prevenir problemas na vida adulta. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a ação é resultado do trabalho conjunto entre a gestão estadual e as Organizações Sociais.

“As OSS têm sido grandes parceiras na ampliação e melhoria dos serviços de saúde. A realização das cirurgias de postectomia representa um avanço importante, pois conseguimos atender todas as crianças que aguardavam pelo procedimento. Esse é o nosso compromisso de garantir acesso, qualidade e cuidado humanizado para a população sergipana”, afirmou o secretário.

Cuidado que transforma

A iniciativa trouxe alívio e esperança para dezenas de famílias que aguardavam pela cirurgia de seus filhos. Para as mães, ver o procedimento finalmente acontecer significou o fim da espera e o início de uma nova fase, com mais conforto e qualidade de vida para as crianças.

A dona de casa Joyce Santos compartilhou sua gratidão e alívio após o procedimento do seu filho, João Lucas, de 9 anos. “A cirurgia foi um sucesso e meu filho já se sente muito melhor. Ver que ele se livrou do desconforto que sentia me deixou emocionada e aliviada. Sou muito grata pelo cuidado e atenção de toda a equipe. Saber que ele recebeu um atendimento tão dedicado me traz tranquilidade e alegria”, disse.

Quem expressou o mesmo sentimento foi Jobson Inácio, pai de Tássio Felipe, de 7 anos. “Estamos muito aliviados e felizes com a realização da cirurgia do Tássio. Ele esperava há bastante tempo, e como pai, ver meu filho passando por essa situação é sempre angustiante. Agora, com o procedimento realizado, estamos aliviados. Sabemos que, para ele, que tem apenas 7 anos, tudo ainda é um pouco confuso. A oportunidade de participar desse mutirão foi muito importante para nossa família”, contou.

Já para a dona de casa Adriele Conceição, mãe de Kadu, de 4 anos, a iniciativa veio para beneficiar muitas crianças: “Estou muito feliz e aliviada com a realização da cirurgia do meu filho. Aguardávamos por esse momento e, durante esse tempo, vimos como a situação impactava sua qualidade de vida. Agora, ver que ele foi atendido e está mais confortável nos traz um grande alívio”.

Triagem e avaliação médica

Inicialmente, as crianças passaram pela triagem para avaliação médica, atualização vacinal, coleta de exames laboratoriais pré-operatórios, consultas e orientações. Durante o dia das marcações, o Hospital se transformou em um espaço lúdico e acolhedor. As crianças e suas famílias puderam participar de um momento especial, com pula-pula, pipoca, algodão doce, presença dos mascotes Bitu e Zé Gotinha, e atualização dos cartões de vacina.

Segundo a diretora de Gestão e Projetos das Organizações Sociais da SES, Jória Dias, a iniciativa demonstra o impacto positivo das OSS’s em conjunto com o estado. “Cerca de 33 pacientes aguardavam por cirurgias de postectomia. As crianças, entre 2 e 12 anos, passaram por triagem e exames, e os procedimentos começaram a ser realizados neste mês de outubro, conforme a disponibilidade médica e a prioridade definida. Isso reforça o compromisso das Organizações Sociais em parceria com o estado em ampliar o acesso à saúde”, destacou.

Foto: Mário Sousa/SES