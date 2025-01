Governo do Estado realiza Simpósio Juntos por Sergipe nesta terça

O governador Fábio Mitidieri e a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, convidam para o Simpósio Juntos por Sergipe, que será realizado nessa terça-feira, 28, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. Na ocasião, a gestão estadual irá se reunir com os prefeitos dos 75 municípios sergipanos, com o objetivo de fortalecer as ações futuras, unindo os esforços do governo e dos municípios para promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da população sergipana.

Diante da necessidade de credenciamento prévio para ter acesso ao pavilhão onde o evento será realizado, solicitamos à imprensa que chegue ao local às 14 horas. Antes do início do simpósio, o governador, acompanhado pelos prefeitos, atenderá a imprensa em entrevista, no formato “quebra-queixo”. Em seguida, será possível fazer imagens do evento por alguns minutos, quando, logo após, a imprensa será conduzida a uma sala específica, onde poderá aguardar o término do encontro.