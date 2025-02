Governo do Estado renova 100% da frota do Samu 192 Sergipe

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu mais um passo para o fortalecimento do Samu 192 Sergipe, ao entregar 26 novas ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência nesta sexta-feira, 14. O ato de entrega foi realizado na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri. Com esta iniciativa, a gestão Mitidieri soma um total de 75 novas ambulâncias entregues desde 2023, e renova 100% da frota do Samu no estado.

Fábio destacou que o trabalho pela renovação da frota não para, em parceria entre os governos do Estado e Federal. “Saúde se faz com investimento. Adquirimos primeiro 45 ambulâncias pelo Estado, depois recebemos mais quatro, e agora mais 26. E, além destas 75, temos mais 18 para chegar no mês de março. Isso facilita e melhora o serviço para a população. Nós temos uma boa relação com o Governo Federal, e agradecemos ao presidente Lula e à ministra (da Saúde) Nísia Trindade pela parceria, além da articulação da nossa bancada. É uma união que favorece o povo sergipano”, disse ele.

O chefe do Executivo estadual também ressaltou que a rede dos municípios do interior será beneficiada com ambulâncias, e que em breve o Samu será contemplado com novas motocicletas. “Com o volume de veículos que adquirimos, o atendimento será ainda mais profundo. As ambulâncias antigas do Samu serão descaracterizadas e entregues aos hospitais municipais, reforçando também a rede do interior e a saúde em todo o estado. E, além disso, temos a renovação das motolâncias do Samu como próxima etapa, pois elas precisam ser contempladas. Os ‘samuzeiros’ sempre me respeitaram, e avançamos com diálogo e trabalho”, acrescentou Fábio.

As novas ambulâncias serão distribuídas nas bases descentralizadas de 15 municípios: Areia Branca, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Capela, Carira, Carmópolis, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá e Tobias Barreto.

“Hoje é um dia histórico. Já vínhamos no processo de renovação da frota do Samu, e hoje entregamos mais 26 unidades para atender à população, sendo 75 ao total, garantindo 100% da frota pronta, inclusive com a frota reserva, proporcionando que as bases não fiquem sem ambulâncias em alguma necessidade. Sergipe tem passado por uma revolução na saúde pública em diversas frentes, e isso faz parte do processo”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Frota renovada

O processo de renovação da frota do Samu 192 Sergipe foi iniciado em 2024 com recursos do Governo de Sergipe, a partir da locação de 45 ambulâncias que já estão em operacionalização. Destas, 17 foram Unidades de Suporte Avançado (USA) e 28 de Suporte Básico (USB), garantindo a cobertura em todo o estado.

Agora, com a doação de mais 26 novos veículos pelo Ministério da Saúde (MS), Sergipe tem a renovação de 100% da frota concluída. A previsão da SES é receber mais 18 novas ambulâncias do Ministério da Saúde no próximo mês de março, com objetivo de compor a frota de reserva técnica, garantindo a manutenção do serviço.

A intermediação do diálogo com o MS em Brasília foi feita pelo senador Alessandro Vieira, que esteve presente na entrega dos veículos e colocou a parceria como fundamental. “A Saúde é um ponto de discussão há muitos anos, e o Governo do Estado tem trabalhado por isso. O processo se dá tanto com recursos próprios do Estado, tanto na parceria com a bancada federal, resolvendo parte do problema. As novas viaturas do Samu vão garantir mais qualidade, velocidade e atendimento para a saúde de Sergipe”.

O superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Barbosa, destacou que a frota está inserida em um amplo trabalho da gestão para fortalecer o Samu. “É um dia de muita felicidade e agradecimento ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, pela sensibilidade que estão tendo com o serviço, objetivando melhorar a frota e os equipamentos. Isso faz parte de todo um trabalho que tem sido feito pelo Samu, passando também pelo treinamento das equipes e estrutura, para que a gente possa, cada vez mais, oferecer um serviço de qualidade à população sergipana”, pontuou.

Ronei também destacou a importância desta renovação para os funcionários, que terão uma condição mais segura de trabalho. “Outra preocupação do Estado é olhar para o que a gente chama de ‘samuzeiro’, o profissional do dia a dia. É ele que está presente diuturnamente para exercer o melhor trabalho. Isso também dá uma segurança e um conforto maior aos nossos profissionais, que irão atender melhor”, acrescentou o superintendente do Samu.

A segurança e comodidade dos ‘samuzeiros’ também foi citada pelo condutor e presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado (Sindiconam), Adilson Capote. “Agradeço muito ao Governo do Estado por ter nos atendido de imediato com novas ambulâncias. Fizemos o pedido, que foi agilizado. Trabalhar com frota nova nos dá mais motivação e tranquilidade para fazer nosso serviço da melhor forma. Um instrumento novo e bom ajuda a todos, e é fundamental para nós”, disse ele.

As novas ambulâncias fazem parte dos investimentos importantes feitos pela gestão na área da Saúde. Foram investidos apenas em 2024 R$ 2,1 bilhões na ampliação e aquisição de equipamentos para a manutenção da rede estadual. Com isso, Sergipe foi o estado do Nordeste que mais aplicou recursos na Saúde em termos proporcionais, correspondendo a 16,62% de sua receita legalmente vinculada para financiar os serviços oferecidos à população.

Foto: Arthur Soares