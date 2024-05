Governo do Estado vistoria obras no Estádio Etelvino Mendonça

As obras de reforma no Estádio Etelvino Mendonça, o ‘Mendonção’, localizado no município de Itabaiana, no agreste do estado, seguem a todo vapor. Após a substituição de todo gramado, para instalação de um no padrão Fifa, outras etapas importantes para a conclusão da primeira fase estão sendo executadas, para que o estádio possa ser entregue nas próximas semanas. Entre os serviços que estão sendo realizados, limpeza dos assentos nas arquibancadas para posterior pintura, revisão e atualização das instalações elétricas e hidráulicas e recuperação estrutural.

Uma equipe do Governo do Estado, com gestores das pastas envolvidas no projeto, esteve vistoriando as obras, na quarta-feira, 22. A visita também teve como objetivo informar a comunidade e os torcedores sobre o andamento da obra, tão aguardada pelos desportistas do município e de todo estado. As chuvas intensas que têm atingido a região nas últimas semanas acabaram atrasando o cronograma original da obra, especificamente na fase de pintura externa e interna. No entanto, já foi iniciada a pintura dos alambrados.

Por conta das condições climáticas adversas, a alta umidade impede que a tinta seque corretamente, o que pode comprometer a qualidade e a durabilidade do serviço. A equipe de engenharia responsável pela obra decidiu adiar a pintura até que haja uma melhoria nas condições meteorológicas para garantir um acabamento adequado e seguro.

Enquanto aguarda a melhoria do clima, a equipe de obra está focada em outras frentes de trabalho que não são afetadas pelas condições climáticas, a exemplo da limpeza e preparação dos assentos para a aplicação da pintura, serviços de revisão e atualização das instalações hidráulicas e elétricas, recuperação estrutural, além da substituição e tratamento do gramado, para oferecer as melhores condições possíveis aos atletas que forem jogar no ‘Mendonção’.

Participaram da visita o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Igor Albuquerque; a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas; o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), Jorge Henrique; além de engenheiros e técnicos dos respectivos órgãos.

Previsão de conclusão

Apesar dos contratempos climáticos, a previsão é que o estádio esteja pronto para receber eventos esportivos e culturais dentro das próximas semanas, assim que as condições permitirem a conclusão da pintura. As pastas estão monitorando atentamente as previsões meteorológicas e a pintura deve ser iniciada assim que for viável.

O secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque, apontou as melhorias que estão sendo realizadas no estádio. “Aqui no Etelvino está sendo recuperada a estrutura das arquibancadas, sendo feita também a recuperação do alambrado, já foi feita a substituição do gramado, padrão Fifa, e no momento a gente se encontra já com o gramado implantado, fazendo só os últimos ajustes, executando a pintura dos alambrados para a colocação das telas, e assim que a chuva der uma trégua, a gente vai fazer também a pintura de toda a arquibancada e colocação dos bancos de reserva”, pontuou o gestor.

O presidente da Cehop detalhou como estão os trabalhos de recuperação da estrutura do estádio. “Viemos para mais uma vistoria de acompanhamento da reforma do Estádio Etelvino Mendonça, especificamente para dar uma olhada na condição do gramado, na parte de recuperação estrutural, mas nada que tenha comprometimento com a estrutura da obra do prédio. Estamos agora jateando a parte de arquibancadas para começar a pintura. Esse jateamento é feito com água, para tirar todo o limo que fica impregnado nas arquibancadas e daí promover a pintura. Esperamos que o tempo ajude, porque pintura com chuva não dá certo”, explicou.

Compromisso com a comunidade

Durante a visita, os gestores reafirmaram o compromisso do Governo do Estado com a entrega de um estádio moderno e seguro, garantindo que todas as etapas das obras sejam realizadas com a máxima qualidade. A secretária do Esporte, Mariana Dantas, destacou a importância desse equipamento esportivo e a sua recuperação para o esporte sergipano. “Esta é uma obra prioritária para o Governo de Sergipe, devido à sua importância para o esporte e para o futebol sergipano como um todo. Nós temos dedicado muitos esforços a ela. O gramado já foi todo plantado, precisa do seu tempo de maturação, já foi feita uma primeira poda e na próxima semana será feita a segunda. Nesse momento estamos aguardando as chuvas melhorarem para que possa fazer toda a parte de pintura e de solda para a recomposição do alambrado. De fato precisamos de dias de estiagem para executar os serviços e, assim, tenhamos um estádio pronto para receber o futebol itabaianense’’, pontuou.

Foto: Marcos Rodrigues