Governo encerra capacitação dos 55 novos servidores da Adema

Após três semanas de preparação, chegou ao fim, nesta sexta-feira, 31, o Curso de Formação Inicial para Técnicos e Analistas Ambientais, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), e da Escola de Governo, em parceria com a Administração do Meio Ambiente (Adema).

O curso de formação para profissionais da área ambiental em Sergipe foi essencial para integrar os novos servidores à estrutura e aos processos da Adema. Durante o treinamento, os participantes tiveram acesso a conteúdos fundamentais sobre legislação e funcionamento do órgão. Os novos servidores ambientais, que recentemente foram empossados, destacaram a importância da capacitação para o início de suas funções.

A diretora de ensino da Escola de Governo, Vanessa Horácio, destacou que a capacitação teve como objetivo preparar os servidores para a realidade do trabalho na Adema. “Buscamos apresentar a estrutura administrativa do Estado, além das teorias e das práticas que eles irão aplicar no dia a dia. Acredito que conseguimos atingir esse objetivo pela diversidade de temas abordados”, pontua.

De acordo com Bruno Resende, técnico ambiental, a capacitação foi indispensável tanto para especialistas da área quanto para profissionais de outras formações. “Estamos em um momento de muitas mudanças na legislação ambiental, e o curso nos trouxe um panorama do que já acontece no órgão e como podemos contribuir para um serviço público mais eficiente em Sergipe”, considera.

Já Victor Siqueira, também técnico ambiental, ressaltou a importância da imersão para compreender o papel do governo estadual na área. “Tivemos uma visão ampla da estrutura do estado e da Adema, o que nos dá mais segurança para atuar na preservação ambiental e dos recursos naturais”, frisa.

A analista ambiental Gabrielle Cardoso ressaltou o aprendizado sobre as subdivisões da Adema e suas funções. “Entender o que cada gerência faz nos ajudou a visualizar melhor nossas futuras funções e os processos legislativos que utilizaremos. Foi uma experiência muito proveitosa, e estamos ansiosos para começar nosso trabalho”, afirma.

Com o encerramento da capacitação, os profissionais estão prontos para contribuir ativamente na defesa e gestão ambiental em Sergipe.

Foto: Ascom Sead