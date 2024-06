Governo entrega 10 novos leitos de UTI pediátrica no HU de Aracaju

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou, na manhã desta segunda-feira, 3, dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) no Hospital Universitário de Aracaju da Universidade Federal de Sergipe (HUA-UFS), unidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O objetivo é ampliar a capacidade de leitos intensivos pediátricos no estado para o período de doenças sazonais como a gripe, que causa um impacto significativo na saúde e no bem-estar das crianças.

A operacionalização dos leitos foi realizada pelo HUA-UFS/Ebserh por meio da contratualização com a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS), uma vez que o hospital é prestador de serviços na rede municipal de saúde da capital. O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, explicou que com a disponibilização dos leitos de UTIP no HU de Aracaju, a rede estadual passará a contar com 322 leitos gerais de pediatria.

“Para enfrentar o momento desafiador da sazonalidade, entregamos mais dez leitos de UTI pediátrica, fruto de uma força-tarefa para atender a rede estadual de saúde, priorizando o atendimento das nossas crianças. Nosso estado já aumentou, em um ano e meio, mais de 100 leitos pediátricos divididos nos mais diversos níveis de criticidade, para prestar uma assistência humanizada e qualificada”, ressaltou o secretário.

Os novos leitos vão atender a demandas de todo o estado. O financiamento foi autorizado pelo Governo de Sergipe por meio do Decreto nº 702, de 31 de maio de 2024, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado de Sergipe, na última sexta-feira, 31. A expansão dos serviços de UTI pediátrica é um marco importante para o HUA-UFS/Ebserh, que contribuirá com a assistência na rede estadual de saúde e continuará formando profissionais de excelência com esse novo campo de práticas.

Segundo a gerente de atenção à saúde do HU, Gislane Borges, o Hospital Universitário, além de prestar o serviço de assistência à saúde, também tem o papel de formação de profissionais. “Nós assistimos todos os nossos pacientes e, com isso, nós também fortalecemos o nosso ensino e a nossa pesquisa. Então, ao atender essa demanda do governo com a extensão da UTI pediátrica para assistir aos pequenos, ela também vai ampliar o escopo de pesquisa dentro do próprio hospital, para que nossos alunos saiam bem qualificados”, frisou a gerente.

Os leitos já serão utilizados a partir desta terça-feira, 4, como aponta o secretário municipal de Saúde de Aracaju, João Vitor Burgos. “São ações como essas, fruto de cooperação e sensibilidade, que temos que adotar para que a população seja melhor assistida”, finalizou o gestor.

