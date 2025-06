Governo facilita acesso dos servidores a serviços funcionais com aplicativo

O Governo de Sergipe disponibiliza para todos os servidores públicos estaduais, a partir desta quarta-feira, 4, o aplicativo digital Servidor.SE. A nova ferramenta, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), além de modernizar a gestão pública, facilita o acesso às informações e serviços funcionais.

O aplicativo é integrado e complementar ao Portal do Servidor e está disponível para sistemas iOS e Android. A nova solução digital do Governo de Sergipe, lançada há cerca de duas semanas, em caráter experimental, para os servidores da Sead, já pode ser baixada por todos os servidores estaduais.

“Essa é mais uma entrega da gestão do Estado para os servidores públicos, que passam a dispor, a partir de agora, de mais comodidade e praticidade no acesso a informações e serviços relacionados a suas vidas funcionais. Com essa ferramenta, o governo reafirma o seu compromisso com a acessibilidade e agilidade no atendimento ao servidor”, destaca a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes.

Superintendente geral de Recursos Humanos da Sead, Bianca Braga conta que a nova ferramenta será apresentada a todos os gestores de pessoal do Estado na próxima sexta-feira, 6, durante o 2º Encontro de Integração da Rede de Gestão de Pessoas do Governo de Sergipe, evento que será realizado na Biblioteca Epiphanio Dória, em Aracaju.

“Essa iniciativa da Sead integra as ações de transformação digital do Governo do Estado e visa modernizar e aprimorar a comunicação e a prestação de serviços aos servidores públicos estaduais”, afirma.

O analista de sistemas Elvis Martins, diretor da Área de Desenvolvimento de Sistemas de Pessoal (Adesp) da Sead, setor que desenvolveu o aplicativo, ressalta a facilidade para utilização da ferramenta, que é acessada com os mesmos dados cadastrais que o servidor utiliza para acessar o Portal do Servidor.

“Além de acesso à ficha financeira, contracheque e comprovante de rendimentos, o aplicativo emite notificação de férias e permite consulta aos empréstimos consignados em folha, uma novidade em relação ao Portal do Servidor, garantindo mais transparência às operações de crédito realizadas pelos servidores”, detalha Elvis.

Dentre as novidades do aplicativo, que possui navegação simples e intuitiva, o diretor da Adesp salienta ainda a disponibilização de um feed de notícias para manter os servidores atualizados sobre as principais ações do Governo de Sergipe.