Governo investe mais de R$ 99 milhões em obras entregues da Educação

Faz parte da política de Estado modernizar a infraestrutura da rede pública estadual

O Governo de Sergipe foca na política de Estado de que a Educação é referência para garantir um futuro mais promissor para a juventude. A fim de que essa garantia seja eficaz, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), o governo tem dotado as escolas com condições para ofertar uma educação para o futuro. Desde o início doa gestão, 45 obras foram entregues, perfazendo um total de R$ 99.015.269,65 em investimentos na modernização, ampliação e construção de unidades escolares, quadras e ginásios escolares poliesportivos.

Somente em 2024, o Governo de Sergipe já entregou à comunidade 15 obras importantes destinadas ao bom funcionamento da rede pública estadual de ensino, quer seja na oferta da educação profissional, na ampliação do ensino em tempo integral ou na modernização de escolas regulares. Das 45 obras, 29 são quadras de esportes, que, além de serem espaços destinados ao esporte escolar, agregam ao plano político pedagógico ambientes propícios à realização de feiras científicas, eventos socioculturais e artísticos.

“Estudei aqui em 1986, e faz mais de 30 anos que a comunidade escolar aguarda essa obra, considerada um marco para toda a comunidade pinhãoense”, disse a diretora do Centro de Excelência Anita Passos de Oliveira, Vânia Silva de Santana Santos, da cidade de Pinhão, ao receber a nova quadra poliesportiva coberta, equipada, com vestiários e arquibancada, em um investimento de R$ 1.712.395,80.

A professora de Educação Física do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professora Anita Passos de Oliveira, Larissa Boaventura Barbosa, disse que trabalha na escola há dez anos e ministrava aula na área externa. “Tínhamos dificuldade de apresentar projetos na área por não ter espaço adequado. Com a inauguração da quadra, podemos ampliar os treinos e já pensar em novas modalidades. Conseguiremos a prática do esporte mais profissional e já pensar nas próximas competições”, afirmou.

No Centro de Excelência Manuel Dantas, em Cedro de São João, a última grande reforma da escola aconteceu em 1977. O Governo de Sergipe deu a ordem de serviço em abril de 2023, após um ano de reforma e investimentos de R$ 2.745.107,76. O ‘Manuel Dantas’ voltou a ser referência, contando com uma nova quadra, salas climatizadas, modernos laboratórios de ciências e de informática.

Os alunos Jhosef Balak, Erik Rian e Amanda Caline estudam no 1º ano do Ensino Médio do ‘Manuel Dantas’ e fizeram questão de conhecer todos os ambientes, desde a biblioteca aos laboratórios. “São melhorias que trazem benefícios para os alunos. Eu não fazia pesquisa na escola, e agora temos essa condição com computadores novos”, afirmou Erik Rian.

Climatização

Além das obras entregues, o Governo de Sergipe também faz investimentos na climatização de salas de aulas, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis. Já são mais de 100 escolas climatizadas em pouco mais de um ano e cinco meses de gestão e mais de 116 unidades na lista de aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado. Todo esse investimento orçado em mais de R$ 55 milhões impacta positivamente no processo de ensino-aprendizagem, já que cada vez mais os alunos ficam mais tempo em sala de aula.

Os trabalhos de climatização estão dentro do programa de Governo intitulado ‘Sente o Clima’. A meta é atingir os 100%, ou seja, climatizar as 319 unidades da rede estadual de ensino. O Colégio Estadual Maria de Lourdes Góis, no município de Riachuelo, é uma das unidades escolares que já receberam o sistema de climatização em todas as salas, laboratórios e bibliotecas.

“Toda a escola está climatizada, com móveis novos. Percebemos a alegria dos jovens que estão recebendo investimentos para a melhoria de sua formação. Quando têm conforto em sua estrutura, eles conseguem render mais, como também é bom para os professores, que podem ministrar suas aulas em condições melhores”, disse o governador Fábio Mitidieri, ao visitar o colégio.

Para o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, trata-se do maior esforço concentrado em melhoria da qualidade dos espaços físicos das escolas, já realizado no Estado de Sergipe. Não só pelas 45 obras entregues, mas principalmente pelo tamanho, qualidade, investimentos em mobiliários, materiais para laboratórios e de informática, além dos sistemas de acessibilidade. “Em todas as escolas em que fazemos intervenções, como essas em Cedro e Propriá, há um investimento elevado. Ou seja, já são 45 obras de volume, em 15 meses de gestão”, declarou.

Foto: Maria Odília