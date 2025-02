Governo de Sergipe lança edital para ampliação do serviço de equoterapia

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) está com o Edital de Chamamento Público nº 01/2025, voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em desenvolver o serviço de equoterapia em Sergipe. O objetivo da iniciativa é fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, garantindo acesso a um método terapêutico reconhecido por seus benefícios no desenvolvimento biopsicossocial dos usuários.

A equoterapia utiliza o cavalo como agente terapêutico em abordagens interdisciplinares, integrando áreas da saúde, educação e equitação. O edital prevê o repasse de R$ 126.307,00 para o custeio da organização selecionada, que deverá oferecer atendimento especializado nas modalidades de hipoterapia, educação/reeducação, pré-esporte e paraequestre.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância da ação para a ampliação da rede de proteção social no estado. “Estamos empenhados em promover políticas públicas inclusivas que garantam mais qualidade de vida para pessoas com deficiência. A equoterapia é um serviço fundamental, que além de reabilitação e socialização, proporciona avanços significativos no desenvolvimento motor e emocional dos beneficiários”, disse.

A coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Seasic, Suellen Grazielle, reforçou a relevância do edital para a ampliação do acesso ao serviço. “Essa iniciativa representa um avanço no fortalecimento das políticas intersetoriais externas para a pessoa com deficiência. A equoterapia contribui para o ganho de autonomia, autoestima e qualidade de vida dos usuários, e queremos garantir que mais pessoas possam ser beneficiadas por esse atendimento especializado”, enfatizou.

As OSCs interessadas devem apresentar suas propostas até 1º de março de 2025. O edital completo e mais informações sobre o processo de seleção podem ser acessados no site da Seasic e no Diário Oficial do Estado.

Foto: SSP