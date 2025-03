Governo prepara ‘Espaço de Apoio à Saúde Infantil’ para demandas de sazonalidade

Entre as ações para o enfrentamento do período de sazonalidade, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está preparando o ‘Espaço de Apoio à Saúde Infantil’ no Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, para atender crianças com sintomas leves das síndromes gripais. O local estará disponível no início de abril e dará suporte ao atendimento da unidade de saúde durante o período de sazonalidade pediátrica, onde acontece a maior incidência de síndromes gripais.

O Espaço contará com dois consultórios para atendimento de crianças com sintomas leves das síndromes gripais. Além disso, o local dispõe de poltronas que servirão de apoio para aplicação de medicações rápidas, deixando a estrutura do Hospital da Criança exclusivamente para atender as demandas de doenças respiratórias com classificação de risco – pacientes com urgência de atendimento.

De acordo com a superintendente do Hospital da Criança, Catharina Costa, a entrega do ‘Espaço de Apoio à Saúde Infantil’ reduzirá o tempo de espera, viabilizará uma melhor organização dos fluxos de atendimento e irá priorizar os casos de maior risco. “Isso significa que as crianças que precisam de assistência urgente receberão atenção imediata, enquanto as demais serão atendidas de forma mais ordenada e segura. Dessa forma, melhoramos a qualidade do atendimento, garantindo um cuidado mais humanizado e resolutivo”, explicou.

Essa é uma das ações do Governo de Sergipe para o fortalecimento da rede estadual de pediatria no período da sazonalidade. No último dia 19, a SES abriu edital de credenciamento para a formação de cadastro estadual de prestadores privados interessados em oferecer serviços de saúde para acolhimento pediátrico de urgência e internação hospitalar durante o período de aumento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves e das arboviroses.

Síndromes respiratórias

As síndromes respiratórias afetam especialmente crianças, com predominância dos vírus Influenza A e B, além do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Diante disso, a SES reforça a importância da vacinação e do cuidado com sintomas gripais. Em caso de febre, tosse, falta de ar ou outros sinais de infecção respiratória, a recomendação é procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação e, se necessário, iniciar o tratamento.

É importante reforçar que pais e responsáveis devem se atentar para o cumprimento do calendário vacinal das crianças, protegendo o público infantil de doenças e da sua forma mais grave.

Foto: Mário Sousa