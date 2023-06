Governo prepara período de matrícula do EJA e estimativa de 1500 vagas

Jovens e adultos que por algum motivo deixaram de estudar no curso regular, mas desejam concluir o ensino fundamental (1º ao 9º ano) ou o ensino médio (1º ao 3º ano) devem ficar atentos. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), prepara o calendário de matrícula para o segundo semestre 2023 na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que ocorrerá no período de 24 a 27 de julho.

As instituições de ensino da rede pública estadual que ofertam essa modalidade padronizaram o calendário, a seguir: a primeira fase (renovação da matrícula dos alunos da Rede Pública Estadual) acontecerá de 24 a 27 de julho. Já a segunda fase (transferência entre escolas da Rede Pública Estadual) será de 28 de julho a 2 de agosto. E a terceira fase (para alunos candidatos à Rede Estadual) vai de 3 a 7 de agosto.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destaca que a modalidade de Educação de Jovens e Adultos é uma forma de inclusão, já que muitos estudantes da EJA deixaram de estudar por questões sociais. “A Educação de Jovens e Adultos é uma política de estudo para avançarmos no ensino-aprendizado. Estamos preparando um período de matrícula, logo após, de acolhimento”, destaca.

O processo será feito nos mesmos moldes da campanha de matrícula do ensino regular para o ano letivo de 2023, com o preenchimento de uma ficha de inscrição no portal matricula.seduc.se.gov.br, de acordo com a escola em que o candidato quer estudar.

Das 318 escolas estaduais, 147 atendem ao público da EJA, em todas as regiões de Sergipe. A idade mínima é de 15 anos completos para a EJA Ensino Fundamental e de 18 anos completos para EJA Ensino Médio.

De acordo com o coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, Eduardo Alves, ao fim de cada etapa ou semestre as vagas são renovadas. Ele exemplificou a EJA Ensino Médio, cuja conclusão está prevista em um ano e meio, ou seja, três módulos ou etapas. “É uma grande política educacional e talvez seja a primeira ação afirmativa para a educação, também na distorção idade-série”, afirma.

Sistema prisional

Conforme a coordenadora de Educação do Sistema Prisional, Edjane Lima Marinho, a matrícula também acontecerá para a população privada de liberdade. Ela explicou que o apenado vai se voluntariar e demonstrar interesse. “Vamos verificar a escolaridade do voluntário e matricular de acordo com a quantidade de vagas”, completou. Em Sergipe, para o sistema prisional só é ofertada a modalidade de EJA Fundamental I (1º ano ao 5º ano).

Foto: Rayane Farias

Assessoria de Comunicação da SEDUC