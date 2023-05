Governo promove ação de dias das mães nas escolas de esporte

Ação será desenvolvida em todas as escolas de esportes de Sergipe durante a semana

O dia das mães está chegando e o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, irá promover uma ação comemorativa para as mães dos estudantes-atletas das quatro escolas de esporte do estado: Professor Kardec, Gerivaldo Garcia, Estação Cidadania e Parque Aquático Oseas de Miranda. A primeira ação foi realizada nesta terça-feira, dia 9, na Escola de Esportes Professor Kardec, localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A figura materna presente na vida dos estudantes-atletas, podendo ser mães, tias ou avós receberam homenagens, brindes e participaram de uma aula de ginástica.

Denise dos Santos afirma que o evento foi uma boa oportunidade de interação. “Meu filho faz jiu-jitsu aqui e eu fiz questão de participar desse evento que foi muito bom para as crianças e para as mães. Nós pudemos acompanhar os nossos filhos aqui e eu gostei muito, ainda ganhei presente”, comemora.

Hortênsia Feitosa, mãe de Pietra Maria, também aprovou a ação. “Aqui é um lugar em que nós podemos ficar em casa despreocupados, sabendo que os nossos filhos estão guardados. Por isso, faço questão de sempre acompanhar a minha filha e de estar aqui hoje. Foi um evento muito legal e divertido para nós mães e para as crianças também”, afirma.

Essa semana, as escolas de esportes, que oferecem diversas modalidades esportivas para os jovens, com idades entre 6 e 17 anos, da comunidade onde está localizada, se dedicará a homenagear as mães ou outras figuras maternas dos seus estudantes-atletas, como explica a secretária de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

“Aproveitamos essa data para comemorar o dia das mães e aproximar os pais e responsáveis pelos estudantes-atletas das nossas escolas de esportes. Além disso, é uma oportunidade de oferecer mais esportes para a comunidade onde as nossas escolas estão inseridas, levando mais qualidade de vida e saúde para os sergipanos. Serão dias muito importantes e produtivos”, afirma a secretária.

Ao longo da semana, as mães dos estudantes-atletas das demais escolas de esporte também participarão de atividades comemorativas. Na quinta-feira, 11, será a vez do Estação Cidadania, que promoverá uma aula de fitdance para as mães e estudantes, a partir das 15 horas. Na sexta, 12, as mães dos estudantes do Parque Aquático Oseas de Miranda também participarão de uma aula de hidroginástica, a partir das 8 horas. No sábado, 13, as mães do Gerivaldo Garcia terão aula de fitdance, a partir das 8 horas.

O diretor de Esporte Educacional da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Ulisses Santos, destaca o papel das mães na formação dos atletas. “Estamos comemorando o dia das mães e agradecendo a essas pessoas que são tão importantes na formação dos nossos jovens, como pessoas e como atletas. O incentivo delas é primordial para o desenvolvimento dos nossos jovens em quadra, nos tatames ou onde for. E não estamos comemorando apenas as mães, mas a figura materna importante na vida desses jovens, que podem ser tias, avós, madrinhas”, acrescenta.

ASN- Foto: Erick Ohara