Governo de Sergipe realiza encerramento dos Jogos dos Servidores

A cerimônia de encerramento e premiação dos Jogos dos Servidores 2024 acontecerá nesta quarta-feira, 4, às 16h, no Ginásio do Instituto Federal de Sergipe (IFS), em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), contou com a participação de servidores de diversos órgãos da Administração Pública Estadual e com a disputa de 12 modalidades esportivas.

A solenidade contará com uma série de atividades, que terão início com as finais masculinas das modalidades de futsal, às 16h, entre a Polícia Militar e a Sedurbi, e, às 17h15, a partida de handebol entre as equipes da Sead e da Seduc. Após as partidas, será oficialmente iniciada a cerimônia com a formação do dispositivo de autoridades. Com a fala das secretárias de Estado, Lucivanda Nunes e Mariana Dantas, logo após, o governador Fábio Mitidieri fará anúncios sobre os Jogos dos Servidores 2025.

Em seguida será iniciada a premiação com a entrega das medalhas e troféus para as modalidades coletivas, para as equipes vencedoras de futsal, handebol, vôlei e basquete, nas categorias masculino e feminino. Também serão entregues as premiações para os cinco primeiros lugares com o maior número de vitórias gerais. Haverá ainda o reconhecimento da torcida mais engajada entre as Secretarias participantes e bonificação para os servidores campeões. A solenidade será finalizada com o desfile dos atletas pelo ginásio, celebrando as conquistas do evento.

Foto: Sead