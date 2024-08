Governo requalifica ambientes e entrega a 140ª escola climatizada

O Governo de Sergipe chega à marca de 140 escolas climatizadas nesta terça-feira, 28, ao entregar à comunidade do Porto D’Antas, em Aracaju, a requalificação de ambientes e climatização do Colégio Estadual Profa. Maria das Graças Azevedo Melo. Também foi inaugurado o espaço recreativo da Escola Estadual José de Alencar Cardoso, no bairro Bugio, com investimentos de R$ 815.721,67 e que se configura como a 51ª obra entregue da Educação em um ano e oito meses de governo.

No Colégio Estadual Profa. Maria das Graças Azevedo Melo, mais conhecido como Colégio “Gracinha”, foram relocados R$ 539.994,11 em intervenções no aumento de carga elétrica e implantação de poste de concreto e de transformadores 112,5 KVA, quadros elétricos, além de melhoria da estrutura predial, como a substituição de cobogós e basculantes em alumínio e instalação de 32 condicionadores de ar.

A escola oferta turmas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, séries do ensino médio e turmas de Educação de Jovens e Adultos e do Pré-Universitário, beneficiando mais de 1.058 alunos matriculados, um deles, a aluna Ana Clara Góes, do 3º ano do Ensino Médio. Para ela, os alunos esperavam ansiosos pela quadra de esportes e salas climatizadas. “Era impraticável ficar na sala quando fazia calor, principalmente no turno da manhã, não tinha como se concentrar. Ajudará e muito na aprendizagem. Melhorou até na agitação da turma”, avalia.

Também foram recuperadas as salas de aulas, os laboratórios, a biblioteca e a esperada quadra de esportes, antes interditada. “Tem uma importância muito grande para a comunidade escolar. Começamos em 2023 com a avaliação da engenharia e hoje entregamos intervenções que impactam diretamente na aprendizagem. O ambiente de climatização, o mobiliário e a quadra já disponíveis para uso trazem a possibilidade de construção de um projeto de vida e melhoria de uma trajetória que eles querem para o futuro”, avaliou o diretor do “Gracinha”, Genivaldo Gonçalves.

Participando do evento que marca as 140 escolas climatizadas, a ex-aluna Lucila Silva Menezes disse que três dos seus quatro filhos estudam na escola e ficou emocionada ao ver tantas mudanças sendo feitas no Maria das Graças. “Na minha época não tinha mesa do estudante, não era climatizado. Hoje vejo banheiros limpos, professores comprometidos e bons profissionais. Já digo que minha novinha vai estudar aqui”, afirmou, ao se referir à filha mais nova de nove meses.

Universalização da climatização

Já são 140 escolas climatizadas em pouco mais de um ano e oito meses de gestão e mais de 104 na lista a serem climatizadas. Todo esse investimento está orçado em mais de R$ 70.785.348,35 e impacta positivamente no processo de ensino-aprendizagem, já que cada vez mais os alunos ficam mais tempo em sala de aula. Os trabalhos de climatização estão dentro do programa de Governo intitulado ‘Sinta o Clima’. A meta é atingir 100% da rede, ou seja, climatizar as 318 unidades da rede estadual de ensino até o fim de 2026. “Estamos mantendo a marca de a cada seis dias uma escola ser entregue climatizada, com 140 escolas climatizadas. É um dia feliz para a educação, reforçando os investimentos em educação, já que quando entregamos uma escola climatizada, também fazemos intervenções em todo o prédio, entregamos mobiliários novos e passam por completa restruturação”, disse o governador Fábio Mitidieri.

O secretário Zezinho Sobral lembrou que cumpre um cronograma de a cada doze dias entregar uma obra da educação e destacou a climatização do Colégio Maria das Graças para além de ofertar ambientes mais agradáveis, mas de promoção de espaços mais acolhedores, mais adequados e como a comunidade escolar merece ter. “Cento e quarenta escolas é uma marca que nos deixa felizes. É uma marca para indicar que, além dessas melhorias, recuperamos a quadra, as salas, estamos cumprindo a meta de atingir 50% da rede ainda este ano”, destacou.

Obras em todos os municípios

Ao todo, o Governo de Sergipe já entregou no período de 2023 a 2024 um montante de 33 quadras poliesportivas e espaços esportivos e 18 escolas completamente modernizadas e ampliadas. Ao todo somam investimentos da ordem de mais de R$ 115 milhões. O Governo de Sergipe foca na política de Estado de que a Educação é referência para garantir um futuro mais promissor para a juventude, a fim de que essa garantia seja eficaz, por meio da Seduc, o governo tem dotado as escolas de condições para ofertar uma educação para o futuro.

A entrega da quadra de esportes da Escola Estadual José de Alencar Cardoso e da adequação de ambientes, localizada no bairro Bugio, em Aracaju, configura-se como a 51ª obra do Governo. A unidade escolar passou por completa reestruturação para receber uma moderna quadra poliesportiva coberta e com vestiários. O novo equipamento pedagógico e de lazer recebeu investimentos orçados em R$ 815.721,67. A diretora do José de Alencar Cardoso, Tânia Mary, agradeceu o esforço do governo para entregar um espaço adequado ao lazer, à inclusão social e ao aprendizado. “Expressamos a mais profunda gratidão a todos que agilizaram e autorizaram a reforma. São mais de 41 anos de existência desta escola e o sonho desse espaço não é só da direção, mas de todos os alunos, professores, pais, que veem a escola se agigantar e possibilitar oportunidades de inclusão e lazer para facilitar o processo ensino-aprendizagem e sociabilidade”, destacou.

O professor de Português e Redação dos anos finais do ensino fundamental, Adilson Oliveira Almeida lembrou que as melhorias são importantes para o processo ensino-aprendizagem, sobretudo a construção da quadra, que é um sonho antigo da comunidade. “Nossos alunos terão, a partir de agora, um ótimo espaço socioeducativo, recreativo e esportivo para colocar em prática suas aprendizagens em sala de aula, desenvolver seus talentos e aprimorar suas diversas habilidades. Não há dúvida de que esta é uma grande conquista para nós”, afirmou.

Foto: Maria Odília