Grupo sergipano Boca de Cena estreia espetáculo teatral na Bolívia

Peça teatral é fruto do intercâmbio artístico-cultural que o grupo sergipano realiza na Bolívia em parceria com a companhia Teatro de Los Andes.

O Bugio está em Yotala. O Brasil na Bolívia. O grupo sergipano de teatro, Boca de Cena, estreou no último sábado, 02, na capital boliviana, o espetáculo BRABO. A peça teatral é fruto do intercâmbio artístico-cultural que a companhia aracajuana, sediada no Bugio, realiza no país vizinho em parceria com Grupo de Teatro de Los Andes, que tem sede na cidade de Yotala, a 15 quilômetros de Sucre, capital do departamento de Chuquisaca, no Centro-Sul boliviano

Após 20 dias de total imersão, o Boca de Cena apresentou o espetáculo que é fruto das trocas e atividades cênicas realizadas com a equipe irmã do Teatro de Los Andes. A obra, com dramaturgia da sergipana Euler Lopes e direção artística yotaleña de Bernardo Rosado, investiga as origens de Sergipe, revisitando as lutas e os massacres que marcaram o território como forma de refletir sobre a realidade atual do povo sergipano.

Lutas que foram também recorrentes nas investidas da invasão européia ao território latinoamericano, de modo que o sangue derramado e resistente é mais um elemento em comum na identidade latina. No espectáculo, três gotas desse sangue ganham vida em personagens que recontam, questionam, recriam e revolucionam o presente e futuro do estado e do nosso continente.

“Fizemos teatro latino-americano, e isso, para nós, é mais do que uma escolha estética, é um gesto político de diálogo com a nossa América Latina. Saímos dessa experiência transformados, com bagagens cheias de aprendizados, afetos e novos caminhos. Um encontro de culturas, afetos e potências cênicas. O primeiro passo de uma travessia que já nasce BRABA”, salienta o diretor do Boca de Cena, Rogério Alves.

A proposta do grupo sergipano, em parceria com o Teatro Los Andes, foi contemplada na Convocatória Ibercena – Fundo de Apoio para as Artes Cênicas Ibero-americanas 2024-2025, gerido no Brasil pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, e que tem como objetivo estimular a integração das artes cênicas na região ibero-americana.

FICHA TÉCNICA:

Co-Produção Majoritária: Grupo Teatral Boca De Cena

Co-Produtor Minoritário (Bolívia): Teatro Los Andes

Direção Artística/Cenógrafo: Gonzalo Callejas

Assistente de direção: Alice Guimarães

Consultoria e música e dança boliviana : Bernardo Rosado

Dramaturgia: Euler Lopes

Produção Geral: Rogério Alves

Assistentes de Produção: Chris Galdino (Brasil) E Alice

Guimarães (Bolívia)

Concepção de figurino: Jeane Teixeira

Apoio técnico na Bolívia: Fabiola Mendoza, Braulio Canllagua, Nélida Arenas, Orlando Oliva, Celia Crispín e Ignacio Méndez.

Circular Cultura | Assessoria de Imprensa