Hapvida realiza ação lúdica especial para crianças neurodivergentes

Entre os dias 1º e 5 de dezembro, a Hapvida promoverá uma semana de oficinas natalinas na Unidade São José. A programação contará com diversas atividades lúdicas, como pula-pula, oficinas de biscoitos alusivos ao Natal, sala sensorial temática e confecção de artes manuais, proporcionando momentos de diversão, estímulo e integração para as crianças.

“Será uma semana encantadora, de muitos aprendizados para as nossas crianças. Estamos aguardando com muita alegria a participação das famílias”, afirmou Danielle Santana, enfermeira e coordenadora do setor.

Local: Unidade TEA São José

Endereço: Travessa Juca Barreto, 177 – São José

Data: 1º a 5 de dezembro

Texto e foto assessoria