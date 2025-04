Hemocentro de Sergipe recebe certificado de qualificação da Hemobrás

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), foi reconhecido oficialmente com o Certificado de Qualificação Técnica da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para fornecimento de plasma para a produção de medicamentos hemoderivados.

O plasma é um dos hemocomponentes produzidos por meio da doação de sangue que pode ser utilizado como matéria-prima na fabricação de medicamentos como albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação, insumos essenciais para o tratamento de pacientes com hemofilia, imunodeficiências e outras doenças que dependem desses produtos. A medida atende orientação da Portaria 1.710 de 2020, do Ministério da Saúde (MS), para todos os hemocentros do país.

Para a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga Oliveira, a conquista da certificação para o fornecimento de plasma representa um marco importante na consolidação do compromisso da instituição com a qualidade, a segurança transfusional e a valorização da saúde pública. “A auditoria avaliou criteriosamente todos os processos relacionados à coleta, processamento, armazenamento e transporte do plasma, assegurando que o material atende aos requisitos exigidos pela Hemobrás e pelo Ministério da Saúde. A certificação chancela o empenho contínuo das equipes do Hemose e da FSPH em manter os mais altos padrões técnicos e operacionais”, evidencia.

O Hemose envia o plasma excedente para a Hemobrás desde setembro de 2024 e contribui no tratamento de diversos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pelo país. O diretor geral da FSPH, Charles Leal, destacou que “essa conquista reforça o papel do Hemose e da Fundação como instituições comprometidas com a melhoria contínua dos serviços prestados à população sergipana e com a sustentabilidade do sistema público de saúde no Brasil”.

