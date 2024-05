Hemose abre neste sábado para incentivar doação de sangue

Atendimento visa facilitar o acesso dos sergipanos ao serviço do hemocentro

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e incentivar a doação de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) abre neste sábado, 11, das 7h às 11h, para atender a população e realizar a manutenção dos estoques dos grupos sanguíneos O, A, B e AB, positivo e negativo.

O hemocentro trabalha durante alguns sábados no mês com o programa Sabadão Solidário para receber grupos agendados dos municípios sergipanos e também a demanda espontânea, que são os doadores fidelizados que na semana não têm oportunidade para fazer a sua doação.

A assistente social e gerente de Captação, Rozeli Dantas, destaca a necessidade de recomposição dos estoques em níveis de segurança para atendimento da demanda transfusional em 35 unidades de saúde, dentre hospitais e maternidades da rede estadual de saúde. “Queremos contar com o apoio de todas as pessoas para realizar suas doações e colaborar com o tratamento de pacientes oncológicos, anemias crônicas, aplasias e cirurgias de grande porte, que utilizam a infusão de sangue na rede hospitalar”, pontuou a gestora.

Critérios para doar

Doar sangue é um ato nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e na sobrevivência de muitas pessoas. É um procedimento simples e seguro. Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg e comparecer à unidade bem-alimentado, portando um documento de identificação oficial original com foto.

Mais informações telefones podem ser obtidas pelos telefones 79 3225-8039, 3259-3174 e 99117-0102.

Foto: Arthuro Paganini