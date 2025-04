Hemose alerta para baixa nos estoques de sangue RH negativo e convoca doadores

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerenciada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), convoca doadores de sangue com fator RH negativo para reabastecimento dos estoques. Os tipos O, A, B e AB negativos estão com níveis de estoque em alerta, o que pode comprometer o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos oncológicos e emergências.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, destaca a importância da participação dos doadores com esse perfil. “O fator RH negativo é mais raro na população, o que torna a reposição dos estoques ainda mais desafiadora. Por isso, contamos com a solidariedade de quem tem esse tipo sanguíneo para garantir a assistência aos pacientes que dependem dessas doações”, afirmou.

O Hemocentro de Sergipe realiza captação, coleta, análises sorológicas, testes de compatibilização, fracionamento e distribuição do sangue para a hemorrede de Sergipe. A rede de assistência é formada por 37 unidades de saúde, incluindo o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), hospitais regionais e maternidades.

Para doar é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos só podem doar mediante apresentação do termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na sede do Hemose, localizada no Centro Administrativo Augusto Franco, em Aracaju.

