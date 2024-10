Hemose funcionará em horário diferenciado nesta sexta-feira

Visando a manutenção dos estoques de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) abrirá em horário diferenciado nesta sexta-feira, 1º, ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, das 7h às 11h. A liberação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar do Estado prossegue em regime de plantão 24 horas. Na segunda-feira, 4, a unidade retorna ao funcionamento regular, das 7h30 às 17h.

De acordo com Rozeli Dantas, gerente de Captação do Hemocentro, o trabalho para conscientizar a população sobre a importância da doação é contínuo e tem como finalidade atingir a meta de 120 coletas de sangue ao dia. “Ao longo dessa semana mantivemos contato com grupos fidelizados, instituições e empresas parceiras convidando todos a mobilizar seus colaboradores e funcionários para apoiar o serviço”, destacou a gestora, ao ressaltar que o processo de doação é rápido, seguro e leva cerca de 40 a 60 minutos.

Público beneficiado

Depois de coletado, o sangue passa por análises sorológicas, tipagens sanguíneas, fator Rh, e por fim é fracionado em concentrado de plaquetas, hemácias, plasma e crioprecipitado.

Cada um desses componentes do sangue tem períodos de validade que varia de cinco dias, como as plaquetas; e dois anos, como o plasma. Eles são utilizados para atender a diferentes tipos de procedimentos, além de tratamentos, oncológico, aplasias medulares, anemias crônicas, anemia Falciforme, e cirurgias de média e alta complexidade.

Critérios

Para realizar a doação de sangue é preciso observar alguns critérios básicos, como estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao hemocentro bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto, válido em todo território nacional.

Na noite anterior à doação, o cidadão precisa ter um repouso de pelo menos seis horas. Mais informações podem ser consultadas através dos telefones 3225-8000, e 3225-8039.

Foto: Ascom SES