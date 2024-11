Hemose inicia Semana do Doador com ação em colégio da rede pública

Estudantes do Colégio Estadual Guilherme Campos do município de Campo do Brito colaboraram com o serviço de doação de sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), nesta terça-feira, 19. A ação integra as atividades da Semana do Doador, em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado anualmente em 25 de novembro em todo o País.

A campanha com a participação de 34 estudantes é organizada duas vezes ao ano pelo professor de História José Carlos. Segundo ele, o intuito é promover o espírito de solidariedade entre os alunos. “Esse já é o segundo ano consecutivo que faço essa mobilização na escola. Acho salutar incentivar a prática de boas ações, assim, os jovens têm o real conhecimento sobre a importância desse serviço”, comentou o professor.

Esta quarta edição da ação reuniu voluntários que fizeram sua primeira doação e outros que já haviam doado e aprovaram a experiência, como os estudantes Davi Souza Andrade, de 19 anos, que estreou como doador de sangue, e Sabrina Santos Lisboa, 17, que fez sua segunda doação. “Fiz questão doar e apoiar todos que vieram conhecer o Hemose e contribuir. Espero que, como eu, outros colegas se tornem doadores”, disse Sabrina.

Semana do doador

Este ano, a campanha promovida pelo hemocentro tem como tema ‘Diga sim para a doação de sangue. Eu sou doador’, cujos objetivos são fortalecer o sentimento de pertencimento do doador e destacar seu o protagonismo por meio do gesto altruísta da doação de sangue regular.

Ao longo da semana, o hemocentro receberá grupos fidelizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São José, em Japaratuba, Itaporanga, Capela, Aquidabã, Propriá e Japoatã. De acordo com a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, a celebração contará com ações internas e externas, como uma palestra educativa no Colégio Edezio Vieira de Melo, localizado no município de Capela. “Escolhemos realizar essa ação para reforçar a necessidade da participação massiva de estudantes dos ensinos fundamental e médio nesse contexto da doação de sangue, para formarmos os chamados ‘doadores do futuro’, que irão doar durante as próximas décadas”, destacou a assistente social.

Atendimento no feriado

O Hemose não realizará atendimento ao público nesta quarta-feira, 20, em virtude do feriado do Dia da Consciência Negra. A liberação de sangue e demais hemocomponentes para a rede hospitalar segue em regime de plantão de 24 horas. Na quinta-feira, 21, a unidade retorna o atendimento no horário regular, das 7h30 às 17h.

Orientações

Para doar sangue é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado portando documento oficial com foto válido em todo território nacional. Menores de idade precisam apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsável legal, disponível para download no site: www.hemose.se.gov.br.

Foto ascom Hemose